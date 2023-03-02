https://sputniknews.com.tr/20230302/rus-disisleri-kieve-yonelik-teslimatlar-batiyi-savas-suclarina-ortak-yapiyor-1067733828.html

Rus Dışişleri: Kiev'e yönelik teslimatlar Batı'yı savaş suçlarına ortak yapıyor

Rus Dışişleri: Kiev'e yönelik teslimatlar Batı'yı savaş suçlarına ortak yapıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Kiev'e silah tedarik eden Batı’nın savaş suçlarına ortak olduğunu belirtti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T21:09+0300

2023-03-02T21:09+0300

2023-03-02T21:09+0300

ukrayna krizi

rus dışişleri

sergey ryabkov

batı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 52’nci oturumunda yaptığı konuşmada Batı’nın, Kiev'e yeni ağır silahlar tedarik ederek Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak tırmandırma rotasını izlediğini, böylece NATO ülkelerinin Kiev’in savaş suçlarına müdahil olduğunu söyledi.Rus diplomat, “Özellikle Batılı ülkeler Kiev'e yeni ağır silah türleri tedarik ederek Ukrayna'daki krizi kasıtlı olarak tırmandırma yolunu izliyor. Batı menşeili silahlar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından konut binalarını, okulları ve hastaneleri bombalamak, sivilleri öldürmek ve sivil altyapıyı yok etmek için aktif olarak kullanılıyor” dedi ve şöyle devam etti:

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rus dışişleri, sergey ryabkov, batı