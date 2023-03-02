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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/rus-disisleri-kieve-yonelik-teslimatlar-batiyi-savas-suclarina-ortak-yapiyor-1067733828.html
Rus Dışişleri: Kiev'e yönelik teslimatlar Batı'yı savaş suçlarına ortak yapıyor
Rus Dışişleri: Kiev'e yönelik teslimatlar Batı'yı savaş suçlarına ortak yapıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Kiev'e silah tedarik eden Batı’nın savaş suçlarına ortak olduğunu belirtti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T21:09+0300
2023-03-02T21:09+0300
ukrayna krizi
rus dışişleri
sergey ryabkov
batı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 52’nci oturumunda yaptığı konuşmada Batı’nın, Kiev'e yeni ağır silahlar tedarik ederek Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak tırmandırma rotasını izlediğini, böylece NATO ülkelerinin Kiev’in savaş suçlarına müdahil olduğunu söyledi.Rus diplomat, “Özellikle Batılı ülkeler Kiev'e yeni ağır silah türleri tedarik ederek Ukrayna'daki krizi kasıtlı olarak tırmandırma yolunu izliyor. Batı menşeili silahlar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından konut binalarını, okulları ve hastaneleri bombalamak, sivilleri öldürmek ve sivil altyapıyı yok etmek için aktif olarak kullanılıyor” dedi ve şöyle devam etti:
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rus dışişleri, sergey ryabkov, batı
rus dışişleri, sergey ryabkov, batı

Rus Dışişleri: Kiev'e yönelik teslimatlar Batı'yı savaş suçlarına ortak yapıyor

21:09 02.03.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Kiev'e silah tedarik eden Batı’nın savaş suçlarına ortak olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 52’nci oturumunda yaptığı konuşmada Batı’nın, Kiev'e yeni ağır silahlar tedarik ederek Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak tırmandırma rotasını izlediğini, böylece NATO ülkelerinin Kiev’in savaş suçlarına müdahil olduğunu söyledi.
Rus diplomat, “Özellikle Batılı ülkeler Kiev'e yeni ağır silah türleri tedarik ederek Ukrayna'daki krizi kasıtlı olarak tırmandırma yolunu izliyor. Batı menşeili silahlar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından konut binalarını, okulları ve hastaneleri bombalamak, sivilleri öldürmek ve sivil altyapıyı yok etmek için aktif olarak kullanılıyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Tüm bunlar, temsilcileri Sivil Toplum ve İnsan Hakları Başkanlık Konseyi kürsüsünden insan haklarını ahlak dersi verircesine ve ikiyüzlü şekilde tartışmayı çok seven NATO ülkelerinin dahil olduğu savaş suçları, uluslararası insani hukuk ihlalleridir.”
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