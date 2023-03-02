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Hatay Defne'deki Sevgi Parkı'nın tahliyesi İstanbul'da protesto edildi: 8 gözaltı
Hatay Defne'deki Sevgi Parkı'nın tahliyesi İstanbul'da protesto edildi: 8 gözaltı
İstanbul Beyoğlu'nda Hatay Defne'deki Sevgi Parkı'nın tahliyesini protesto eden gruba müdahale eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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Taksim İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Halkevi önünde toplanan bir grup, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Halkevleri üyelerinin de kullandığı Hatay Defne'deki Sevgi Parkı'nın tahliye edilmeye çalışıldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.Polis ekipleri, 'gösterinin izinsiz olduğunu' öne sürerek gruba müdahalede bulundu ve 8 kişiyi gözaltına aldı.Öte yandan, Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplanan bir grup da bir süre slogan attı.Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, eylemin 'yasadışı olduğunu' öne sürerek grubun dağılmasını istedi.Eylemi sürdüren gruba müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/imamoglu-7-gunden-sonra-ekiplerimiz-afad-koordinasyonuna-girdi-1067677268.html
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gösteri, beyoğlu, kadıköy
gösteri, beyoğlu, kadıköy

Hatay Defne'deki Sevgi Parkı'nın tahliyesi İstanbul'da protesto edildi: 8 gözaltı

00:30 02.03.2023 (güncellendi: 01:32 02.03.2023)
© AAİstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruptan 8 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruptan 8 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
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İstanbul Beyoğlu'nda Hatay Defne'deki Sevgi Parkı'nın tahliyesini protesto eden gruba müdahale eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı.
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Halkevi önünde toplanan bir grup, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Halkevleri üyelerinin de kullandığı Hatay Defne'deki Sevgi Parkı'nın tahliye edilmeye çalışıldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.
Polis ekipleri, 'gösterinin izinsiz olduğunu' öne sürerek gruba müdahalede bulundu ve 8 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplanan bir grup da bir süre slogan attı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, eylemin 'yasadışı olduğunu' öne sürerek grubun dağılmasını istedi.
Eylemi sürdüren gruba müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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