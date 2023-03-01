https://sputniknews.com.tr/20230301/imamoglu-7-gunden-sonra-ekiplerimiz-afad-koordinasyonuna-girdi-1067677268.html

İmamoğlu: 7. günden sonra ekiplerimiz AFAD koordinasyonuna girdi

İmamoğlu: 7. günden sonra ekiplerimiz AFAD koordinasyonuna girdi

Habertürk'te canlı yayında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yürütülen çalışmalara ilişkin "Ekiplerimizle... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T20:57+0300

2023-03-01T20:57+0300

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ekrem imamoğlu

afad

türkiye

deprem

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un moderatörlüğündeki 'Olaylar ve Görüşler' programında açıklamalarda bulunuyor.İmamoğlu açıklamalarının başında "Hepimizin başı sağolsun. Ne yazık ki, bazen tarifte güçlük çekiyorum, insanımızı kaybettik ama bir gerçeklik var ki, insanlarımıza el birliğiyle kötülük yaptık. Ev değil bir nevi tabutlarında yaşattık. Bunu ısrarla söyleyeceğim; çünkü bu hatadan hep birlikte dönmeliyiz. Mümkün olduğu kadar çoğul kullanıyorum, biz diye tarifliyorum. Sürece sen, siz diye tarifle bakar isek doğru sonuca ulaşamayacağız diye düşünüyorum. Düzelecekse hep birlikte düzelecek. Yeni bir başlangıcın ve hassasiyetle de bunun üzerinde durmamız gerektiğini, siyasi bir konudur ama partiler üstü bir yere oturtulması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Ekrem İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:"İBB başta olmak üzere önemli bir operasyon gücü vardır. Orada konuşmalar geçerken biz bir yandan ekiplerimizi hazırlıyoruz. Orada ekrana bilgi yansıtıldı ve bana gönderildi" diyenİmamoğlu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:

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ekrem imamoğlu, afad, deprem