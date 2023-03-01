İmamoğlu: 7. günden sonra ekiplerimiz AFAD koordinasyonuna girdi
20:57 01.03.2023 (güncellendi: 21:24 01.03.2023)
© AA Ekrem İmamoğlu
© AA
Habertürk'te canlı yayında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yürütülen çalışmalara ilişkin "Ekiplerimizle AFAD arasında diyalog kopukluğu vardı. 7. günden sonra ekiplerimiz AFAD koordinasyonuna girdi" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un moderatörlüğündeki 'Olaylar ve Görüşler' programında açıklamalarda bulunuyor.
İmamoğlu açıklamalarının başında "Hepimizin başı sağolsun. Ne yazık ki, bazen tarifte güçlük çekiyorum, insanımızı kaybettik ama bir gerçeklik var ki, insanlarımıza el birliğiyle kötülük yaptık. Ev değil bir nevi tabutlarında yaşattık. Bunu ısrarla söyleyeceğim; çünkü bu hatadan hep birlikte dönmeliyiz. Mümkün olduğu kadar çoğul kullanıyorum, biz diye tarifliyorum. Sürece sen, siz diye tarifle bakar isek doğru sonuca ulaşamayacağız diye düşünüyorum. Düzelecekse hep birlikte düzelecek. Yeni bir başlangıcın ve hassasiyetle de bunun üzerinde durmamız gerektiğini, siyasi bir konudur ama partiler üstü bir yere oturtulması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Maraş'a gittiğimin 3. günüydü. Seyahatimizin yüzde 80'inde telefonda görüşmek mümkün değildi. Adıyaman, Maraş'ın merkezi de dahil. Bu çok büyük talihsizlik. Bizim mobil cihazlarımız var, verici istasyonu gibi çalışabilen. Bir enkazın başında kurulum yapılır yapılmaz, o enkazdan atılan mesajlar oradaki insanların canlı olduğunu anladılar ve hemen oraya geldiler. Telefon açmakla ilgili iletişim mümkün değildi. Mümkün olduğu kadar AFAD'a uğramaya çalıştık. Genel başkanımızla uğradığımızda yanılmıyorsam 3 vali vardı, oturup konuştuk. Bilgi aldık, dileklerimizi ilettik. Bir yerde AFAD buluşmasında tarif şöyle, 'her enkazda insanımız var, bütün işler şöyle yolunda böyle yolunda'. Kardeşim biz oradan geliyoruz, bunu yapmayın. Vatandaşla konuşmuyorsun, orada ana muhalefet partisinin genel başkanı var, belediye başkanları var. Orada 'oturup toplantı yapalım, şöyle sorunlar var' demelilerdi. Dudaklar kapalı, diller kilitli. Bu net ve somut bir vaka. Ben x afette koştuğumda, 2-2,5 saat konuşamadık, ne zaman talimat geldi, ondan sonra konuşmaya başladık. Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde saati, dakikayı her şeyi anlatırım. Şu anda meseleyi taze görüyorum."
"İBB başta olmak üzere önemli bir operasyon gücü vardır. Orada konuşmalar geçerken biz bir yandan ekiplerimizi hazırlıyoruz. Orada ekrana bilgi yansıtıldı ve bana gönderildi" diyen
İmamoğlu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:
AFAD'ın Hatay'daki koordinasyon toplantısına bizim arkadaşlarımız 7. günden itibaren katılmaya başladı.
Devletin farklı alanlarında kamu yöneticisi olan insanların siyasi iradeden izinsiz konuşamadığını gördüm. Deprem bölgesindeyse olması gereken koordinasyon yoktu.
Kızılay'la diyalog talebimiz olmadı. Kızılay küçüldü, artık sıradan bir bütçesi var. Yanlış hatırlamıyorsam Kızılay'ın bütçesi Yeşilay'ın 30'da biri.
Yıllık yıktığımız riskli bağımsız bölüm sayısı, önceki dönem ortalamasının beş katı.
Önceliğimiz 2000 öncesi yapılar, Silivri'den başladık. Fatih, Avcılar gibi yüksek riskli ilçelere odaklandık.
Göreve geldiğimiz ilk an İstanbul depremiyle ilgili düğmeye basıp yaptığımız çalıştay deprem çalıştayıydı.
'İstanbul Güçleniyor' diye bir sayfamız var. Bütün detaylarıyla her şeyi orada görebilirsiniz. 13 milyar TL'lik yatırımımız var.