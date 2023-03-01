https://sputniknews.com.tr/20230301/pentagonun-3-numarasi-iran-nukleer-bomba-icin-fisil-malzemeyi-12-gun-icinde-uretebilecek-noktada-1067645132.html
Pentagon'un 3 numarası: İran nükleer bomba için fisil malzemeyi 12 gün içinde üretebilecek noktada
Pentagon'un 3 numarası: İran nükleer bomba için fisil malzemeyi 12 gün içinde üretebilecek noktada
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın Fordo nükleer tesisinde yüzde 83.7'ye dek zenginleştirilmiş uranyum... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T12:02+0300
2023-03-01T12:02+0300
2023-03-01T12:10+0300
dünya
abd
iran
nükleer silah
nükleer bomba
colin kahl
abd savunma bakanlığı (pentagon)
malzeme
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süre
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Politikalardan Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda soruları yanıtlarken, İran'ın bir nükleer bomba için yeterli fisil malzemeyi yaklaşık 12 gün içinde üretebileceği iddiasını ortaya attı. Fisyon reaksiyonuna girebilen fisil malzeme, nükleer silahların veya diğer nükleer patlayıcı cihazların temel bileşeni. Nükleer silahlarda en çok yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum (uranyumun U-235 izotopu) ve plütonyum (plütonyumun Pu-239 izotopu) kullanılıyor. Kahl, ABD'nin Trump yönetimi döneminde çıktığı ve Biden yönetimi döneminde geri dönmemiş bulunduğu 2015 tarihli İran nükleer anlaşması (Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP)yürürlükte olsaydı Tahran'ın nükleer bomba için yeterli fisil malzemeyi biraraya getirmesinin bir yıl alacağını söyledi. Pentegon hiyerarşisinin en tepesindeki 3. isim, "KOEP'ten ayrıldığımızdan beri İran'ın nükleer ilerlemesi dikkate değer. 2018'de önceki yönetim anlamadan çıkmaya karar verdiğinde, İran'ın bir bomba değerinde fisil malzeme üretmesi yaklaşık 12 ay alacaktı. Ama artık yaklaşık 12 gün sürecek” diyerek ekledi:"Ve bence hala bu sorunu diplomatik olarak çözebilir ve nükleer programlarına kısıtlamalar getirebilirseniz, bu, diğer seçeneklerden daha iyidir. Ancak şu anda KOEP dondurulmuş vaziyette."Daha önce Tahran'ın bu yönde bir karar verirse nükleer bomba için fisil malzemeyi elde etmek ne kadar süreye ihtiyaç duyacağına dair tahminlerde bulunan ABD'li yetkililer, haftalar süreceğinden söz etmişti. Ama Kahl çok net bir tahmin dile getirdi. ABD'li yetkililer, İran'ın fisil malzeme üretmeye yaklaştığını, ama nükleer bomba yapacak teknolojide ustalaştığına inanmadıklarını söylüyor. ABD destekli İsrail'in nükleer tesislerine saldırmakla tehdit ettiği İran yönetimi, nükleer silah peşinde koştuğu iddialarını reddediyor.
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abd, iran, nükleer silah, nükleer bomba, colin kahl, abd savunma bakanlığı (pentagon), malzeme, gün, süre
abd, iran, nükleer silah, nükleer bomba, colin kahl, abd savunma bakanlığı (pentagon), malzeme, gün, süre
Pentagon'un 3 numarası: İran nükleer bomba için fisil malzemeyi 12 gün içinde üretebilecek noktada
12:02 01.03.2023 (güncellendi: 12:10 01.03.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın Fordo nükleer tesisinde yüzde 83.7'ye dek zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları bulduğunu rapor ettiğine dair haberlerin ardından, ABD'li üst düzey bir yetkili Tahran'ın nükleer silahların temel bileşeni fisil malzemeyi 12 gün içinde üretebileceğini iddia etti.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Politikalardan Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda soruları yanıtlarken, İran'ın bir nükleer bomba için yeterli fisil malzemeyi yaklaşık 12 gün içinde üretebileceği iddiasını ortaya attı.
Fisyon reaksiyonuna girebilen fisil malzeme, nükleer silahların veya diğer nükleer patlayıcı cihazların temel bileşeni. Nükleer silahlarda en çok yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum (uranyumun U-235 izotopu) ve plütonyum (plütonyumun Pu-239 izotopu) kullanılıyor.
Kahl, ABD'nin Trump yönetimi döneminde çıktığı ve Biden yönetimi döneminde geri dönmemiş bulunduğu 2015 tarihli İran nükleer anlaşması (Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP)yürürlükte olsaydı Tahran'ın nükleer bomba için yeterli fisil malzemeyi biraraya getirmesinin bir yıl alacağını söyledi.
Pentegon hiyerarşisinin en tepesindeki 3. isim, "KOEP'ten ayrıldığımızdan beri İran'ın nükleer ilerlemesi dikkate değer. 2018'de önceki yönetim anlamadan çıkmaya karar verdiğinde, İran'ın bir bomba değerinde fisil malzeme üretmesi yaklaşık 12 ay alacaktı. Ama artık yaklaşık 12 gün sürecek” diyerek ekledi:
"Ve bence hala bu sorunu diplomatik olarak çözebilir ve nükleer programlarına kısıtlamalar getirebilirseniz, bu, diğer seçeneklerden daha iyidir. Ancak şu anda KOEP dondurulmuş vaziyette."
Daha önce Tahran'ın bu yönde bir karar verirse nükleer bomba için fisil malzemeyi elde etmek ne kadar süreye ihtiyaç duyacağına dair tahminlerde bulunan ABD'li yetkililer, haftalar süreceğinden söz etmişti. Ama Kahl çok net bir tahmin dile getirdi.
ABD'li yetkililer, İran'ın fisil malzeme üretmeye yaklaştığını, ama nükleer bomba yapacak teknolojide ustalaştığına inanmadıklarını söylüyor.
ABD destekli İsrail'in nükleer tesislerine saldırmakla tehdit ettiği İran yönetimi, nükleer silah peşinde koştuğu iddialarını reddediyor.