https://sputniknews.com.tr/20230201/cnn-iran-askeri-tesisine-saldirinin-sorumlusunu-sordu-netanyahu-bazen-biziz-bazen-degiliz-dedi-1066456332.html

CNN İran askeri tesisine saldırının sorumlusunu sordu, Netanyahu 'Bazen biziz, bazen değiliz' dedi

CNN İran askeri tesisine saldırının sorumlusunu sordu, Netanyahu 'Bazen biziz, bazen değiliz' dedi

CNN'e verdiği röportajda İran Savunma Bakanlığına bağlı askeri tesise İHA saldırısının gerisinde İsrail'in olup olmadığını doğrulama ya da yalanlamaya... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T18:55+0300

2023-02-01T18:55+0300

2023-02-01T19:00+0300

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ABD ile müttefiklerinin Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı vekalet savaşının tank tedariki kararı, uzun menzilli füze tedariki beklentisi ve savaş uçağı tedariki tartışması eşliğinde 3. Dünya Savaşı ve nükleer savaş riski yaratmasını, İsrail'de başbakanlığa geri dönen Benyamin Netanyahu fırsat bilmiş görünüyor. Bugüne değinki en aşırı sağcı hükümeti kurup Filistinlilerle İsrailliler arasında kan gölü çıkaran ve ABD basınına göre haftasonunda İran'ın İsfahan kentindeki askeri tesise İHA saldırısının sorumlusu olan Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ağırlamasına koşut CNN'den Jake Tapper'a röportaj verdi. ABD başkanlarından Barack Obama'nın imzaladığı, ama Donald Trump'ın çıktığı İran'la nükleer anlaşmaya Joe Biden'ın geri dönmemesinin erinci içindeki Netanyahu, İran'la ilgili tutumu sorulduğunda şunları söyledi:"Nükleer silah elde etmeyi amaçlayan haydut rejimlerle karşı karşıyaysanız, onlarla 100 anlaşma imzalasanız bile nafile.""Nükleer silahları elde etmelerini durdurmanın veya engellemenin tek yolunun, felç edici ekonomik yaptırımların bir kombinasyonu olduğunu düşünüyorum, ancak en önemli şey, inandırıcı bir askeri tehdit."'Kiev'e askeri destek vermeyi değerlendiriyorum'Bugüne dek Suriye'de -İsrail basınına göre genelde İran'ın Lübnan'daki Hizbullah'a hassas güdümlü füze teknolojisi tedarikini kesintiye uğratmayı amaçlayan- yüzlerce saldırı da düzenleyen İsrail, Rusya ile dengeli ilişkiler yürütmeye ve Ukrayna'ya doğrudan silah vermemeye devam ederken, Netanyahu, 'Kiev'e askeri destek vermeyi değerlendirdiğini ve Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu' dile getirdi. Demir Kubbe sorusuna 'Bakıyorum' yanıtıABD'nin mali yardımıyla İsrail'in geliştirdiği Demir Kubbe hava savunma sistemini Kiev'e verip vermeyeceği sorulduğunda "Buna kesinlikle bakıyorum" yanıtını veren Netanyahu, 'ABD'nin İsrail'de tuttuğu mühimmat stokunun büyük kısmını Ukrayna'ya aktardığını, ama ayrıntı veremeyeceğini' söyleyerek sözü İran'a getirdi.İran'ı vurmak için şimdi de Ukrayna gerekçesiTahran'ın reddettiği Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İran yapımı İHA'lar kullandığı iddiasına atfen "Açıkçası İsrail, İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanılan silahları üretmesine karşı da burada madde madde saymayacağım şekilde hareket ediyor" diyen Netanyahu, 'İsrail'in İran'daki belli silah gelişmelerine karşı aksiyon aldığından' söz etmesine rağmen, İsfahan'da İran Savunma Bakanlığına bağlı askeri tesise İHA saldırısının gerisinde İsrail'in olup olmadığını doğrulama ya da yalanlamaya yanaşmadı: 'Hükümetin dizginleri bende'İsrail'de muhaliflerin protestolarıyla karşılanan hükümetinin birbirinden aşırı sağcı ve aşırı dinci üyelerinin kışkırtıcı söylemleri ve eylemleriyle ilgili endişeleri reddeden Netanyahu, "İki elim direksiyonda" iddiasında bulundu. 'Politikalarımız mantıklı ve sorumlu'Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in kendisini 'faşist homofobik' olarak tanımlaması gibi bazı aşırılıkçı açıklamalar hatırlatıldığında "İnsanlar iktidarda değilken pek çok şey söyler. İktidara geldiklerinde kendilerini bir nebze olsun yumuşatırlar. Ve burada da kesinlikle durum bu" savunmasını yapan Netanyahu, "Bakın, hükümeti ben kontrol ediyorum ve onun politikalarından ben sorumluyum ve politikalar mantıklı, sorumlu ve öyle olmaya da devam edecek" iddiasını dillendirdi. 'Yargı reformu demokrasiyi daha da güçlendirecek'Hükümetinin parlamentoya (ve dolayısıyla iktidardaki partilere) yüksek mahkeme kararlarını bozma, yargıç atama ve hukuki tavsiyeleri bağlayıcı olan bakanlıklardan hukuk danışmanlarını görevden alma yetkisi verecek olan yargı reformuna yönelik eleştirileri de reddeden Netanyahu, değişikliklerin 'demokrasiyi daha da güçlendireceğine inandığını' söyledi.'Hakkımdaki yolsuzluk davasıyla ilgisi yok'Hakkında üç yolsuzluk suçlamasından açılan dava yüzünden kendini korumak amacıyla yargı bağımsızlığını tümden ortadan kaldırmaya çalıştığına dair eleştiriler hatırlatıldığında, altıncı kez başbakan koltuğunda oturan sağcı lider "Bu yanlış. Bahsettiğimiz reformların hiçbirinin... davamla bir ilgisi yok" dedi.

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cnn, benyamin netanyahu, iran, israil, rusya, ukrayna, suriye