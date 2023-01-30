https://sputniknews.com.tr/20230130/isfahandaki-bu-saldiriyla-israil-rejimi-savasi-baska-bir-alana-cekti-1066430500.html

‘İsfahan’daki bu saldırıyla İsrail rejimi savaşı başka bir alana çekti’

‘İsfahan’daki bu saldırıyla İsrail rejimi savaşı başka bir alana çekti’

Dursunoğlu’na göre, İran-İsrail arasında epeydir örtülü ama kıran kırana bir savaş var. Denizlerde tanker krizlerini anımsatan Dursunoğlu, İsrail’in Batı... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T17:30+0300

2023-01-30T17:30+0300

2023-02-01T05:07+0300

eksen

israil

iran

isfahan

saldırı

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İran ile İsrail arasında son yıllardır kıran kırana devam eden örtülü savaşta dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İran’ın İsfahan kentinde savunma bakanlığının insansız hava araçlarının üretildiği belirtilen tesisi hedef oldu. Dünya medyası olayı ‘geniş çaplı bir saldırı’ olarak sunarken, kullanılan insansız hava araçlarının vurulduğu ve birisinin binanın çatısına düştüğü belirtiliyor. Olayın ardından Wall Street Journal gazetesi, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini öne sürdü.İsrail yönetimi sessiz. Ancak İsrail ile İran arasındaki geçtiğimiz yıllarda denizlerde tankerlere karşılıklı misillemelerle yapılan saldırılar veyahut İsrail’in İran’ın önde gelen nükleer fizikçisinin öldürüldüğü suikast akıllarda.İsfahan saldırısının Azerbaycan’ın Tahran’daki büyükelçiliğinin silahlı bir kişi tarafından basılması ve güvenlik görevlisinin öldürülmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Bu gelişme Bakü-Tahran ilişkilerini gererken, Azerbaycan yönetimi elçiliğini tahliye kararı aldı.İran son dönemde Ukrayna krizinde Rusya’nın yanında yer almakla ve insansız hava araçları tedarik etmekle suçlanıyor. Moskova ve Tahran ise askeri harekattan sonra böyle bir gelişme olmadığını belirtiyor.İran-İsrail örtülü savaşının aldığı boyutlar ve Azerbaycan ile Ukrayna üzerinden yansıyanları araştırmacı Yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk.‘Bu savaşın propaganda tarafında İsrail tarafının üstünlüğü söz konusu’Alptekin Dursunoğlu’na göre, İsrail ile İran arasında son birkaç yıldır iyice tırmanan örtülü bir savaş yaşanıyor. İsrail tarafının Batı destekli propaganda üstünlüğü olduğu için aldığı darbeleri ‘perdelediğini’ söyleyen Dursunoğlu, resmin yansıtılmayan yüzünde başka gerçekleş bulunduğunu belirtti. Dursunoğlu, yıllarca İran hesabına casusluk yapan Segev’in 2019’da hapse atılması örneğini verdi:‘İranlılar da bu saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu’İran ile İsrail arasında hem fiziksel hem sanal alanda savaşlar olduğunu vurgulayan Dursunoğlu, bunun sonuncusunun İsfahan’daki savunma bakanlığı tesislerinde gerçekleşmiş göründüğünü belirtti. Medyada abartılan olayın bir quadcopter’ın çatıda patlaması olduğunu söyleyen Dursunoğlu, bunların geldiği yerle ilgili tartışmaları aktardı. Dursunoğlu, WSJ iddiasındaki gibi İranlıların da İsrail’i sorumlu tuttuklarını anımsattı:‘Gemilere saldırılarda İran’la baş edilemeyince, vazgeçilmişti’Dursunoğlu, birkaç yıl önce yine İran ile İsrail arasında denizlerde yaşanan kapışmaya atıfta bulundu. Özellikle İran’ın Suriye’ye yardım için gönderdiği petrol taşıyan tankerlerin hedef olmasının ardından İran’ın özellikle Umman Körfezinde misillemeler yapmaya başladığını anımsatan Dursunoğlu, durumun İsrail için tahammül edilemez düzeye gelmesiyle İran gemilerinin hedef alınmasından vazgeçildiğini anımsattı:‘İsrail İran’ın hassas askeri tesislerine yönelik saldırıyla yeni bir savaş başlatmış oldu’Dursunoğlu, şimdi İsfahan saldırısıyla İsrail’in savaşı başka bir alana çektiği değerlendirmesi yaparken, İran’ın da buna mutlaka yanıt vereceği görüşünde:‘İsrail yaptığı saldırıların propagandasını Amerikan medyasına yaptırıyor’İki tarafın da yaptıkları saldırıları çoğu zaman açıkça üstlenmediğini anımsatan Dursunoğlu, İsrail’in uluslararası medya üzerindeki nüfusu sayesinde kendisinin hedef olduğu operasyonları çok güzel kapatabildiğini dile getirdi:‘Mossad’ın bu operasyonundaki başarısızlığı İran masası ekibine pahalıya mal oldu’Dursunoğlu İran’ın da İsrail’in de karşılıklı istihbarat operasyonlarını etkisiz kılabildiklerini anımsatırken, kıran kırana savaşla ilgili Mossad’ın İran masası şefi ve elemanlarına pahalıya patladığı belirtilen bir örnek verdi. Dursunoğlu, “Buna şimdi bir de Azerbaycan, Irak Kürdistan Bölgesi ve son olarak da Ukrayna gibi bir denklem eklendi” dedi:‘Azerbaycan’ın büyükelçiliğine saldırı ailevi bir mesele’Azerbaycan’ın Tahran’daki büyükelçiliğine saldırıyı da yorumlayan Dursunoğlu’na göre bu saldırı bireysel bir eylem. Saldırganın Urumiyeli bir Türk olduğuna dikkat çeken Dursunoğlu, olayın ailevi olduğunu aktardı:“Bireysel olduğu açık. Saldırıyı yapan adam Urumiyeli bir Türk, o da Azeri. Yıllar önce Bakü’den gidip evlenmiş. Adamın iddiasına göre eşini konsolosluk alıkoyarak kendisiyle görüştürmüyor. Ben de ‘Eşimi kurtarmak için gittim’ diyor. Giderken de kızı ve oğluyla birlikte gidiyor hatta. Onlar da konsolosluğun dışında arabada oturuyor.”‘İran Şah Çerağ’daki saldırıyı yapan Azerbaycan pasaportlular yüzünden terörü desteklediniz demedi’Dursunoğlu, İsrail’in Bakü-Tahran ilişkilerini gerilimli kılmaya çalıştığı ancak İran’ın özenli davrandığı görüşünde. Geçen yaz Şah Çerağ’daki terör saldırısının failleri arasında Azerbaycan pasaportlular olduğunu belirten Dursunoğlu, Tahran’ın bu yüzden Bakü’yü suçlamadığını anımsattı. Dursunoğlu’na göre Azerbaycan büyük olasılık elçiliği kapatmayacak ve tekrar dönülecek:

israil

iran

isfahan

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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israil, iran, isfahan, saldırı, ortadoğu, radyo, rsfm