https://sputniknews.com.tr/20230301/goc-idaresinden-600-bin-suriyelinin-istanbula-goturuldugu-iddiasina-yalanlama-1067677567.html

Göç İdaresi'nden '600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü' iddiasına yalanlama

Göç İdaresi'nden '600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü' iddiasına yalanlama

Göç İdaresi Başkanlığı "600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü" iddiasını yalanlayarak, "İddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür" açıklamasını... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T21:04+0300

2023-03-01T21:04+0300

2023-03-01T21:09+0300

türkiye

göç idaresi başkanlığı

suriyeli

sığınmacı

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Göç İdaresi Başkanlığı, bir televizyon kanalındaki "600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğüne ve bilet paralarının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılandığına" ilişkin iddiaların "tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu" bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, "bir televizyon kanalının sabah programında başkanlık ve personelinin mesnetsiz ifadelere maruz bırakıldığı ve yine gerçekliği olmayan verilerin kaynak gösterilmeksizin iddia yoluyla dolaşıma sokulmak istendiği" ifade edildi."Yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen depremin ardından milletin seferber olduğu günlerde provokasyonun dahi sınırlarını zorlayan sorumsuzca açıklamaların kabul edilmesinin mümkün olmadığı" belirtilen açıklamada, "Mevzubahis programda ortaya atılan '600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğüne ve bilet paralarının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılandığına' ilişkin iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür" ifadelerine yer verildi.Söz konusu açıklamanın deprem sonrası ortaya atılan diğer iddialar gibi bugüne kadar farklı yol ve yöntemlerle ülkede yaşayan yabancılar üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon ve algı yönetimi çalışmalarının yeni bir boyutu olarak değerlendirildiğine yer verilen açıklamada, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası göç kuruluşlarıyla irtibatlı şekilde afet sürecinde de göç yönetiminin kesintisiz şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230225/goc-idaresi-baskanligi-bir-haftada-1987-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1067502829.html

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göç idaresi başkanlığı, suriyeli, sığınmacı