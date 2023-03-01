https://sputniknews.com.tr/20230301/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-akseneri-ikna-edemedi-iyi-partide-mansur-yavas-lobisi-var-1067635031.html
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener'i ikna edemedi, İYİ Parti'de Mansur Yavaş lobisi var
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener'i ikna edemedi, İYİ Parti'de Mansur Yavaş lobisi var
Abdulkadir Selvi, altılı Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin hala fikir birliği sağlayamadığını öne sürdü ve "Kılıçdaroğlu, Akşener'i ikna edemedi, İYİ... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T09:36+0300
2023-03-01T09:36+0300
2023-03-01T09:36+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
mansur yavaş
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062224710_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_174c39dff2277323bdeacbc7f9b79e4c.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Parti'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin gözlemlerini aktardı.Selvi bugünkü yazısında Mansur Yavaş'ın “Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir” açıklamasını hatırlattı ve şunları ifade etti:Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise adaylık konusunda Akşener'i henüz ikna edemediğini savundu ve "Kılıçdaroğlu masaya küçük partilerin desteğini sağlamış olarak oturuyor. Favori Kılıçdaroğlu. Ama henüz Akşener’i ikna edebilmiş değil. Kılıçdaroğlu’nun adaylık vizesi Meral Akşener’den geçiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/iyi-partiden-aday-aciklamasi-isim-2-martta-konusulacak-1067597164.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062224710_0:0:1188:891_1920x0_80_0_0_f6cc444cb042a45a28ab5abd433ae86a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, mansur yavaş, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, mansur yavaş, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener'i ikna edemedi, İYİ Parti'de Mansur Yavaş lobisi var
Abone ol
Abdulkadir Selvi, altılı Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin hala fikir birliği sağlayamadığını öne sürdü ve "Kılıçdaroğlu, Akşener'i ikna edemedi, İYİ Parti'de Mansur Yavaş lobisi var" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Parti'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin gözlemlerini aktardı.
Selvi bugünkü yazısında
Mansur Yavaş'ın “Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir
” açıklamasını hatırlattı ve şunları ifade etti:
"Mansur Yavaş bir ara Kılıçdaroğlu’na biat etmişti. Öyle ki, “İç Anadolu Bölgesi’ndeki seçim kampanyanızı ben üstleneyim” demişti. Ama İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’na yönelik direnç devam edince Mansur Yavaş, “Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir” çıkışını yaptı. Mansur Yavaş İYİ Parti’den çok iyi haber alıyor. Çünkü İYİ Parti’de çok güçlü bir Mansur Yavaş lobisi var. Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu, Buğra Kavuncu ve Adnan Bekar, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyorlar. Mansur Yavaş, İYİ Parti’deki eğilimi görerek bu çıkışı yaptı ama Akşener’in bir açmazı var. Kılıçdaroğlu, Yavaş ismini masaya getirmezse Akşener nasıl destekleyecek? Çünkü Mansur Yavaş CHP’nin belediye başkanı. Ayrıca daha önce de ortak aday gösterilmediği takdirde Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmayacağını bildirdi."
Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise adaylık konusunda Akşener'i henüz ikna edemediğini savundu ve "Kılıçdaroğlu masaya küçük partilerin desteğini sağlamış olarak oturuyor. Favori Kılıçdaroğlu. Ama henüz Akşener’i ikna edebilmiş değil. Kılıçdaroğlu’nun adaylık vizesi Meral Akşener’den geçiyor" dedi.