Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener'i ikna edemedi, İYİ Parti'de Mansur Yavaş lobisi var

"Mansur Yavaş bir ara Kılıçdaroğlu’na biat etmişti. Öyle ki, “İç Anadolu Bölgesi’ndeki seçim kampanyanızı ben üstleneyim” demişti. Ama İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’na yönelik direnç devam edince Mansur Yavaş, “Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir” çıkışını yaptı. Mansur Yavaş İYİ Parti’den çok iyi haber alıyor. Çünkü İYİ Parti’de çok güçlü bir Mansur Yavaş lobisi var. Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu, Buğra Kavuncu ve Adnan Bekar, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyorlar. Mansur Yavaş, İYİ Parti’deki eğilimi görerek bu çıkışı yaptı ama Akşener’in bir açmazı var. Kılıçdaroğlu, Yavaş ismini masaya getirmezse Akşener nasıl destekleyecek? Çünkü Mansur Yavaş CHP’nin belediye başkanı. Ayrıca daha önce de ortak aday gösterilmediği takdirde Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmayacağını bildirdi."