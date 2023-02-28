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İYİ Parti'den 'aday' açıklaması: 'İsim 2 Mart'ta konuşulacak'
İYİ Parti'den 'aday' açıklaması: 'İsim 2 Mart'ta konuşulacak'
Parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak "Aday ismi 2... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T13:05+0300
2023-02-28T13:05+0300
politika
iyi parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanı
aday
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, "Dün gerçekleşen görüşme Millet İttifakı'nın paydaşlarının zaman zaman yaptığı periyodik görüşmelerden biridir. Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.Zorlu, şöyle devam etti:'2 Mart'ta belli olacak'Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına ilişkin de konuşan Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.'Partimiz Akşener'e tam yetki veri'Kürşad Zorlu, İYİ partinin Akşener'e tam yetki verdiğinin altını çizdi:
https://sputniknews.com.tr/20230227/ankara-kulisleri-chp-2-martta-altili-masanin-adayinin-belirlenmesini-istiyor-1067561358.html
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iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, aday
iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, aday

İYİ Parti'den 'aday' açıklaması: 'İsim 2 Mart'ta konuşulacak'

13:05 28.02.2023
© AAKürşad Zorlu
Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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Parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, "Dün gerçekleşen görüşme Millet İttifakı'nın paydaşlarının zaman zaman yaptığı periyodik görüşmelerden biridir. Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Zorlu, şöyle devam etti:
"Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan ve asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi ifadeler, bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır."

'2 Mart'ta belli olacak'

Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına ilişkin de konuşan Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

'Partimiz Akşener'e tam yetki veri'

Kürşad Zorlu, İYİ partinin Akşener'e tam yetki verdiğinin altını çizdi:
"Biz istişareye çok önem veren bir siyasi partiyiz. Dün milletvekillerimiz ve başkanlık divanı üyelerimizle uzun bir toplantı gerçekleştirdi sayın Genel Başkanımız. Burada deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra elbette bu konular da konuşuldu. Tümüyle ilgili oy birliğiyle İYİ Parti TBMM Grubumuz, sayın Genel Başkanımız tam olarak yetkilendirmiştir 2 Mart'taki toplantı için. Yarın da grup toplantımızın ardından Genel İdare Kurulu toplantımız gerçekleşecek. Bu şekilde milletimizin istek ve iradesini masaya götürmek suretiyle nihai neticeye ulaşmanın gayreti içinde olacağız."
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, dokuzuncu kez Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
POLİTİKA
Ankara kulisleri: CHP, 2 Mart’ta Altılı Masa'nın adayının belirlenmesini istiyor
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