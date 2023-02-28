https://sputniknews.com.tr/20230228/iyi-partiden-aday-aciklamasi-isim-2-martta-konusulacak-1067597164.html

İYİ Parti'den 'aday' açıklaması: 'İsim 2 Mart'ta konuşulacak'

İYİ Parti'den 'aday' açıklaması: 'İsim 2 Mart'ta konuşulacak'

Parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak "Aday ismi 2... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T13:05+0300

2023-02-28T13:05+0300

2023-02-28T13:05+0300

politika

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cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhurbaşkanı

aday

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, "Dün gerçekleşen görüşme Millet İttifakı'nın paydaşlarının zaman zaman yaptığı periyodik görüşmelerden biridir. Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.Zorlu, şöyle devam etti:'2 Mart'ta belli olacak'Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına ilişkin de konuşan Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.'Partimiz Akşener'e tam yetki veri'Kürşad Zorlu, İYİ partinin Akşener'e tam yetki verdiğinin altını çizdi:

https://sputniknews.com.tr/20230227/ankara-kulisleri-chp-2-martta-altili-masanin-adayinin-belirlenmesini-istiyor-1067561358.html

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iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, aday