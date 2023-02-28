https://sputniknews.com.tr/20230228/mansur-yavas-altili-masa-oy-birligi-ile-karar-alirsa-gorev-olarak-kabul-edebilirim-1067594667.html
Mansur Yavaş: Altılı Masa oy birliği ile karar alırsa görev olarak kabul edebilirim
Mansur Yavaş: Altılı Masa oy birliği ile karar alırsa görev olarak kabul edebilirim
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Yavaş... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T12:34+0300
2023-02-28T12:34+0300
2023-02-28T12:34+0300
politika
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı adayı
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
ankara
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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ilk kez, görev verilmesi halinde kabul edeceğini söyledi.Mansur Yavaş’ın FoxTV'de canlı yayınında yaptığı açıklamalar şu şekilde;
https://sputniknews.com.tr/20230226/oztrak-partimizin-yetkili-kurullari-genel-baskanimizla-oldugunu-bir-kere-daha-vurgulamistir-1067526168.html
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cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ankara
cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ankara
Mansur Yavaş: Altılı Masa oy birliği ile karar alırsa görev olarak kabul edebilirim
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Yavaş, Altılı Masa’nın görev vermesi halinde aday olabileceğini söyledi.
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ilk kez, görev verilmesi halinde kabul edeceğini söyledi.
Mansur Yavaş’ın FoxTV'de canlı yayınında yaptığı açıklamalar şu şekilde;
“Sayın Genel Başkanımız aday olursa arkasındayım. Altılı Masa başka aday çıkarırsa yine arkasındayız. Benim böyle bir talebim yok ama oy birliği ile karar alınırsa, görev olarak kabul edebilirim. İşime odaklıyım. Şu anda depreme odaklıyım."