Mansur Yavaş: Altılı Masa oy birliği ile karar alırsa görev olarak kabul edebilirim

“Sayın Genel Başkanımız aday olursa arkasındayım. Altılı Masa başka aday çıkarırsa yine arkasındayız. Benim böyle bir talebim yok ama oy birliği ile karar alınırsa, görev olarak kabul edebilirim. İşime odaklıyım. Şu anda depreme odaklıyım."