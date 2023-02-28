https://sputniknews.com.tr/20230228/ukrayna-medyasi-kievde-patlama-meydana-geldi-1067620710.html

Ukrayna medyası: Kiev’de patlama meydana geldi

Ukrayna medyası: Kiev’de patlama meydana geldi

Ukrayna medyası, başkenti Kiev’de binalardan birinde meydana gelen patlamanın ardından yangının başladığı belirtildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

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Patlamanın, Kiev’in Goloseyevsk ilçesinde meydana geldiği ifade ediliyor. Paylaşılan görüntülerden, bir binada yangının olduğu görülüyor. Binanın ne olduğu belirtilmiyor.Haberde, patlama öncesinde şehirde hava saldırısı alarmının çalmadığına dikkat çekiliyor.‘Oksijen balonları patladı’Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Goloseyevsk ilçesindeki yangının, bağımsız bir yapıda bulunan oksijen balonlarının patlaması sonucu çıktığını duyurdu.Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Goloseyevsk ilçesinde, ayrı duran bir binada yangın çıktı. Olay yerinde patlamalar duyuluyor. Oksijen balonları olduğu tahmin ediliyor” diye yazdı.Olay yerinde özel servislerin çalıştığını belirten Kliçko, bir kişinin yaralandığını kaydetti.

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