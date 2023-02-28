https://sputniknews.com.tr/20230228/ukrayna-medyasi-kievde-patlama-meydana-geldi-1067620710.html
Ukrayna medyası: Kiev’de patlama meydana geldi
Ukrayna medyası: Kiev’de patlama meydana geldi
Ukrayna medyası, başkenti Kiev’de binalardan birinde meydana gelen patlamanın ardından yangının başladığı belirtildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T22:23+0300
2023-02-28T22:23+0300
2023-02-28T22:23+0300
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Patlamanın, Kiev’in Goloseyevsk ilçesinde meydana geldiği ifade ediliyor. Paylaşılan görüntülerden, bir binada yangının olduğu görülüyor. Binanın ne olduğu belirtilmiyor.Haberde, patlama öncesinde şehirde hava saldırısı alarmının çalmadığına dikkat çekiliyor.‘Oksijen balonları patladı’Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Goloseyevsk ilçesindeki yangının, bağımsız bir yapıda bulunan oksijen balonlarının patlaması sonucu çıktığını duyurdu.Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Goloseyevsk ilçesinde, ayrı duran bir binada yangın çıktı. Olay yerinde patlamalar duyuluyor. Oksijen balonları olduğu tahmin ediliyor” diye yazdı.Olay yerinde özel servislerin çalıştığını belirten Kliçko, bir kişinin yaralandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230228/israil-disisleri-bakani-cohen-rusyanin-ukraynadaki-askeri-harekatini-kinadi-1067620081.html
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ukrayna, patlama, kiev
Ukrayna medyası: Kiev’de patlama meydana geldi
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Ukrayna medyası, başkenti Kiev’de binalardan birinde meydana gelen patlamanın ardından yangının başladığı belirtildi.
Patlamanın, Kiev’in Goloseyevsk ilçesinde meydana geldiği ifade ediliyor. Paylaşılan görüntülerden, bir binada yangının olduğu görülüyor. Binanın ne olduğu belirtilmiyor.
Haberde, patlama öncesinde şehirde hava saldırısı alarmının çalmadığına dikkat çekiliyor.
‘Oksijen balonları patladı’
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Goloseyevsk ilçesindeki yangının, bağımsız bir yapıda bulunan oksijen balonlarının patlaması sonucu çıktığını duyurdu.
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Goloseyevsk ilçesinde, ayrı duran bir binada yangın çıktı. Olay yerinde patlamalar duyuluyor. Oksijen balonları olduğu tahmin ediliyor” diye yazdı.
Olay yerinde özel servislerin çalıştığını belirten Kliçko, bir kişinin yaralandığını kaydetti.