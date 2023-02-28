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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230228/israil-disisleri-bakani-cohen-rusyanin-ukraynadaki-askeri-harekatini-kinadi-1067620081.html
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatını kınadı
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatını kınadı
Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonunu alenen kınadı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T22:07+0300
2023-02-28T22:07+0300
rusya
ukrayna krizi
israil
ukrayna
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Berlin’de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock’la görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Elbette ki Rusya’nın saldırganlığını kınıyoruz. Bu yüzden bildiğiniz gibi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Birleşmiş Milletler’e sunduğu barış anlaşması tasarısına destek verdik” diye konuştu.Cohen, 16 Şubat’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüşmüştü. Ukrayna’ya desteğini genişletme sözünü veren İsrailli bakan, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini doğrudan değerlendirmeyi reddetmişti.İsrail düzenli olarak komşu ülkelere karşı askeri harekatlar düzenliyor. BM, bu harekatları defalarca kınadı.
https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyadan-israile-suriyeye-yonelik-silahli-provokasyonlara-son-verme-cagrisi-1067619974.html
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rusya, israil, ukrayna
rusya, israil, ukrayna

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatını kınadı

22:07 28.02.2023
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
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Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonunu alenen kınadı.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Berlin’de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock’la görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Elbette ki Rusya’nın saldırganlığını kınıyoruz. Bu yüzden bildiğiniz gibi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Birleşmiş Milletler’e sunduğu barış anlaşması tasarısına destek verdik” diye konuştu.
Cohen, 16 Şubat’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüşmüştü. Ukrayna’ya desteğini genişletme sözünü veren İsrailli bakan, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini doğrudan değerlendirmeyi reddetmişti.
İsrail düzenli olarak komşu ülkelere karşı askeri harekatlar düzenliyor. BM, bu harekatları defalarca kınadı.
Suriye Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
DÜNYA
Rusya’dan İsrail’e Suriye’ye yönelik silahlı provokasyonlara son verme çağrısı
22:05
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