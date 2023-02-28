https://sputniknews.com.tr/20230228/israil-disisleri-bakani-cohen-rusyanin-ukraynadaki-askeri-harekatini-kinadi-1067620081.html

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatını kınadı

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatını kınadı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonunu alenen kınadı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T22:07+0300

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rusya

ukrayna krizi

israil

ukrayna

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Berlin’de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock’la görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Elbette ki Rusya’nın saldırganlığını kınıyoruz. Bu yüzden bildiğiniz gibi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Birleşmiş Milletler’e sunduğu barış anlaşması tasarısına destek verdik” diye konuştu.Cohen, 16 Şubat’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüşmüştü. Ukrayna’ya desteğini genişletme sözünü veren İsrailli bakan, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini doğrudan değerlendirmeyi reddetmişti.İsrail düzenli olarak komşu ülkelere karşı askeri harekatlar düzenliyor. BM, bu harekatları defalarca kınadı.

https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyadan-israile-suriyeye-yonelik-silahli-provokasyonlara-son-verme-cagrisi-1067619974.html

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