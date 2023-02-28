https://sputniknews.com.tr/20230228/rusya-kimyasal-madde-tasiyan-bir-tren-yabancilar-esliginde-donetske-ulasti---1067586018.html

Rusya: ABD, Ukrayna'da zehirli kimyasallarla provokasyon hazırlığında

Rusya: ABD, Ukrayna'da zehirli kimyasallarla provokasyon hazırlığında

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 10 Şubat’ta Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kiev’in kontrolünde bulunan Kramatorsk kentine kimyasal madde taşıyan... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T10:09+0300

2023-02-28T10:09+0300

2023-02-28T10:17+0300

ukrayna krizi

rusya

kimyasal saldırı

tren

ukrayna

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 10 Şubat’ta vagonlarından birinin içinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir trenin Kiev’in kontrolünde bulunan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk kentine ulaştığını, ardından söz konusu kimyasalların çatışma hattına taşındığını belirtti. Kirillov içinde, zehirli kimyasallar içeren 16 adet su geçirmez metal sandığın bulunduğu vagonun Kramatorsk Metalürji Fabrikası’na çekilerek Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanları ve ordu komutanları eşliğinde boşaltıldığı bilgisini verdi. Rus komutan, “Yük Amerikan yapımı zırhlı araçlara yerleştirildikten sonra araçlar konvoy halinde çatışma hattına doğru hareket etti” diye konuştu.‘22 Şubat’ta ABD’de düzenlenen Ukrayna konulu bir konferansta ABD’nin eski Rusya Büyükelçisi John Sullivan’ın yaptığı konuşmada özellikle de ‘Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde kimyasal madde kullanmayı planladığına’ dikkat çektiğini söyleyen Kirillov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bilgileri, ABD'nin ve suç ortaklarının zehirli kimyasallar kullanarak Ukrayna'da provokasyon gerçekleştirme niyeti olarak değerlendiriyoruz.” Tümgeneral Kirillov, “Çatışma koşullarında uluslararası toplumun etkili bir soruşturma organize edememesini bekliyorlar” diyerek, bunun sonucunda gerçek organizatörlerin ve uygulayıcıların sorumluluktan kaçabileceğini, suçun da Rusya’nın üzerine atılabileceğini vurguladı.

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rusya, kimyasal saldırı, tren, ukrayna