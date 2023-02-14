Rusya: Kiev, Rus ordusunu Çernobil NGS'den radyoaktif malzemeler çalmakla suçlamaya hazırlanıyor
18:17 14.02.2023 (güncellendi: 18:18 14.02.2023)
© AP Photo / Efrem LukatskyÇernobil
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı İnsani Müdahale Kurumlararası Koordinasyon Merkezi, Kiev rejiminin Rus askerlerin Çernobil Nükleer Güç Santrali'nden (NGS) radyoaktif malzeme çaldığına dair sahte kanıtlar hazırladığını belirtti.
Rusya'nın İnsani Müdahale Kurumlararası Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'nın Rus askerlerin Çernobil Nükleer Güç Santrali'nden (NGS) radyoaktif malzeme çaldığına dair sahte kanıtlar hazırladığını açıkladı.
Çernobil NGS personelinin çarpıtılmış beyanlarına dayanılarak Rus askerlerin radyoaktif malzemeler, kimyasal çözeltiler ve radyasyon bulaşmış ekipmanlar çaldığına dair sahte kanıtlar hazırlandığını kaydeden merkez, böylece Rusya'nın 'geçici olarak işgal altındaki topraklarda' bulunan nüfusu radyasyona maruz bıraktığı iddiasının ortaya atılmasının planlandığını vurguladı.
Kiev rejiminin yalan belge hazırlama sürecine yerel makamların temsilcilerini de dahil ettiğini bildiren merkez, Ukrayna'nın radyoaktif etki şikayetiyle başvuran hastaların sayısında patlama olduğunu gösteren belgeler sunmayı amaçladığının altını çizdi.
Merkez, Kiev Bölgesi'ndeki sağlık kurumlarının da, söz konusu provokasyon planı dahilinde, mağdurlar hakkında sahte hastalık geçmişi düzenlemekle görevlendirildiğini vurguladı.
Çernobil NGS personelinin çarpıtılmış beyanlarına dayanılarak Rus askerlerin radyoaktif malzemeler, kimyasal çözeltiler ve radyasyon bulaşmış ekipmanlar çaldığına dair sahte kanıtlar hazırlandığını kaydeden merkez, böylece Rusya'nın 'geçici olarak işgal altındaki topraklarda' bulunan nüfusu radyasyona maruz bıraktığı iddiasının ortaya atılmasının planlandığını vurguladı.
Kiev rejiminin yalan belge hazırlama sürecine yerel makamların temsilcilerini de dahil ettiğini bildiren merkez, Ukrayna'nın radyoaktif etki şikayetiyle başvuran hastaların sayısında patlama olduğunu gösteren belgeler sunmayı amaçladığının altını çizdi.
Merkez, Kiev Bölgesi'ndeki sağlık kurumlarının da, söz konusu provokasyon planı dahilinde, mağdurlar hakkında sahte hastalık geçmişi düzenlemekle görevlendirildiğini vurguladı.