https://sputniknews.com.tr/20230228/besiktastan-bahceli-aciklamasi-kulube-ulasan-istifa-dilekcesi-yok-1067624498.html
Beşiktaş'tan Bahçeli açıklaması: Kulübe ulaşan istifa dilekçesi yok
Beşiktaş'tan Bahçeli açıklaması: Kulübe ulaşan istifa dilekçesi yok
Beşiktaş, MHP liderinin kulüp üyeliğinden istifasına ilişkin resmi sitesinden yayımladığı açıklamada, "Aidat borcu nedeniyle ihraç edildiği iddiası gerçeği... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T23:38+0300
2023-02-28T23:38+0300
2023-02-28T23:45+0300
spor
beşiktaş
devlet bahçeli
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.'Borcu yoktur, istifa dilekçesi de bulunmamaktadır'Önkol, "Bahçeli'nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır" dedi.Önkol, Beşiktaş'ın resmi sitesinden yayımlanan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Kulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir.28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli'nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır.Sayın Bahçeli'nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"
https://sputniknews.com.tr/20230226/mhp-lideri-devlet-bahceli-besiktas-uyeliginden-ayrildi--1067528474.html
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beşiktaş, devlet bahçeli
Beşiktaş'tan Bahçeli açıklaması: Kulübe ulaşan istifa dilekçesi yok
23:38 28.02.2023 (güncellendi: 23:45 28.02.2023) Abone ol
Beşiktaş, MHP liderinin kulüp üyeliğinden istifasına ilişkin resmi sitesinden yayımladığı açıklamada, "Aidat borcu nedeniyle ihraç edildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor, kulübe ulaşan istifa dilekçesi de bulunmamaktadır" dedi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.
'Borcu yoktur, istifa dilekçesi de bulunmamaktadır'
Önkol, "Bahçeli'nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır" dedi.
Önkol, Beşiktaş'ın resmi sitesinden yayımlanan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir.
28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli'nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır.
Sayın Bahçeli'nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"