Ahmet Hakan: Tribünlerden yükselen sesin tüm taraftarın duygularını yansıttığından emin miyiz?

"Devleti yönetenler arasında bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan özeleştiri yapıyor. Depremle ilgili daha önce birkaç kez özeleştiri yaptı. Dün de Adıyaman’da şunu söylemiş: “Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Adıyaman’dan helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Her fani gibi hatalarımız olabilir ama gece gündüz milletimiz için çalışıyoruz." Ağızlarını her açtıklarında “Sayın Cumhurbaşkanımız” diye söze başlayan yetkililerimizin de... Sosyal medyada iktidarı savunan kişilerin de... İktidara destek olan gazetecilerin de... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bu tür özeleştirilerden ders almalarında sayısız yarar var."