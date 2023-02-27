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https://sputniknews.com.tr/20230227/alaattin-cakici-kulup-baskanlarinin-bu-ihanete-ortak-olmadiklari-inancindayim-1067568770.html
Alaattin Çakıcı: Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım
Alaattin Çakıcı: Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki tezahüratlara ilişkin "Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T17:58+0300
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alaattin çakıcı
türkiye
slogan
devlet bahçeli
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Organize suç örgütü hükümlüsüyken afla tahliye edilen Alaattin Çakıcı, futbol karşılaşmalarında atılan sloganlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çakıcı şunları ifade etti:
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alaattin çakıcı, slogan, devlet bahçeli
alaattin çakıcı, slogan, devlet bahçeli

Alaattin Çakıcı: Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım

17:58 27.02.2023 (güncellendi: 17:59 27.02.2023)
© AAEdirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki tezahüratlara ilişkin "Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım. Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar" dedi.
Organize suç örgütü hükümlüsüyken afla tahliye edilen Alaattin Çakıcı, futbol karşılaşmalarında atılan sloganlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çakıcı şunları ifade etti:
"Kamuoyuna saygılarımla arz ederim; Son yüzyılın en büyük doğal afeti ülkemizde yaşanmıştır. Sayın devlet başkanımız, devletimizin tüm birimlerini, milletimizle birlikte genel başkanımız sayın Devlet BAHÇELİ devlet ve millet ile el ele anında müdahale edilmiştir. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet dilerim. Yaralılara olan vatandaşlarımıza rabbimden acil şifalar niyaz ederken rabbimin rahman olan ismiyle rahmeti üzerlerine olsun birlik ve beraberlik olması gerekirken her zamanki provokatörlük yapan muhalefet depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin üzerinden hükümete zarar vermek için yine bölücülük yapmışlardır. Fenerbahçe tribününde başlayan dozunu arttran bir gün sonra Beşiktaş- Antalyaspor maçında Antalyaspor tribününde devam ihanetlerini devam ettirmişlerdir. Beşiktaş Çarşı grubu bu duruma müdahale etmiştir. Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım. Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."
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