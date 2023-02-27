https://sputniknews.com.tr/20230227/moskova-borsasi-1-martta-turk-lirasi-cinsinden-vadeli-islemlere-basliyor-1067558577.html

Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlıyor

Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlıyor

Moskova Borsası'nın 1 Mart Çarşamba günü Türk lirası/Rus rublesi ve Hong Kong doları/Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacağı belirtildi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T15:17+0300

2023-02-27T15:17+0300

2023-02-27T15:17+0300

ekonomi

moskova borsası

türk lirası

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/19/1042912236_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_090fbad1c810cc449484fc5c3791824f.jpg

Moskova Borsası'nın 1 Mart Çarşamba günü Türk lirası/Rus rublesi ve Hong Kong doları/Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacağı belirtildi.Açıklamada, yatırımcıların Türk lirası ve Hong Kong dolarına artan ilgisi nedeniyle sunulacak hizmetlerin hem kurumsal hem de bireysel müşterilerin ilgisinin daha da artmasını sağlayacağı kaydedildi.Yatırımcılara söz konusu döviz cinslerinde Haziran, Eylül ve Aralık 2023, Mart 2024 tarihli sözleşmeler sunulacağı bildirildi.Moskova Borsası Türev İşlemler Direktörü Vladimir Yarovoy, borsada türev piyasası işlem hacimlerinin yüzde 50'sinden fazlasını döviz türevlerinin oluşturduğuna dikkat çekerek bu konforlu enstrümanların kurdaki değişiklikler karşısında düşük masrafla farklı stratejiler uygulama ve kur risklerinden korunma imkanı sunduğunu vurguladı.Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, aralık ayında yaptığı açıklamada, borsada Türkiye, Çin, Belarus gibi dost ülkelerin para birimlerinde yapılan işlemlerin hacminin 2022 başından bu yana yaklaşık 70 kat arttığını, Türk lirasıyla işlemlerde 17 kat artış kaydedildiğini belirtmişti.Rusya Ulusal Takas Merkezi, sene başında Türk lirasıyla işlem hacmini artıracak karar alarak 30 Ocak'tan itibaren döviz piyasasında Türk lirasının 1. ve 2. seviye konsantrasyon limitini 2.2 kat artırma kararı almıştı.Risk oranının belirlenmesinde esas alınan konsantrasyon limiti, gerekli teminat tutarının hesaplanmasında baz alınmakta olup konsantrasyon limitinin artması, borsada işlem yapanların daha az teminat ücreti ödemesini ve böylece işlem hacminin artmasını sağlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230127/rusyadan-moskova-borsasinda-turk-lirasiyla-islem-hacmini-artiracak-karar-1066276093.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moskova borsası, türk lirası, rusya