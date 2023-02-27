https://sputniknews.com.tr/20230227/moskova-borsasi-1-martta-turk-lirasi-cinsinden-vadeli-islemlere-basliyor-1067558577.html
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlıyor
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlıyor
Moskova Borsası'nın 1 Mart Çarşamba günü Türk lirası/Rus rublesi ve Hong Kong doları/Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacağı belirtildi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T15:17+0300
2023-02-27T15:17+0300
2023-02-27T15:17+0300
ekonomi
moskova borsası
türk lirası
rusya
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Moskova Borsası'nın 1 Mart Çarşamba günü Türk lirası/Rus rublesi ve Hong Kong doları/Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacağı belirtildi.Açıklamada, yatırımcıların Türk lirası ve Hong Kong dolarına artan ilgisi nedeniyle sunulacak hizmetlerin hem kurumsal hem de bireysel müşterilerin ilgisinin daha da artmasını sağlayacağı kaydedildi.Yatırımcılara söz konusu döviz cinslerinde Haziran, Eylül ve Aralık 2023, Mart 2024 tarihli sözleşmeler sunulacağı bildirildi.Moskova Borsası Türev İşlemler Direktörü Vladimir Yarovoy, borsada türev piyasası işlem hacimlerinin yüzde 50'sinden fazlasını döviz türevlerinin oluşturduğuna dikkat çekerek bu konforlu enstrümanların kurdaki değişiklikler karşısında düşük masrafla farklı stratejiler uygulama ve kur risklerinden korunma imkanı sunduğunu vurguladı.Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, aralık ayında yaptığı açıklamada, borsada Türkiye, Çin, Belarus gibi dost ülkelerin para birimlerinde yapılan işlemlerin hacminin 2022 başından bu yana yaklaşık 70 kat arttığını, Türk lirasıyla işlemlerde 17 kat artış kaydedildiğini belirtmişti.Rusya Ulusal Takas Merkezi, sene başında Türk lirasıyla işlem hacmini artıracak karar alarak 30 Ocak'tan itibaren döviz piyasasında Türk lirasının 1. ve 2. seviye konsantrasyon limitini 2.2 kat artırma kararı almıştı.Risk oranının belirlenmesinde esas alınan konsantrasyon limiti, gerekli teminat tutarının hesaplanmasında baz alınmakta olup konsantrasyon limitinin artması, borsada işlem yapanların daha az teminat ücreti ödemesini ve böylece işlem hacminin artmasını sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/rusyadan-moskova-borsasinda-turk-lirasiyla-islem-hacmini-artiracak-karar-1066276093.html
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moskova borsası, türk lirası, rusya
moskova borsası, türk lirası, rusya
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlıyor
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Moskova Borsası'nın 1 Mart Çarşamba günü Türk lirası/Rus rublesi ve Hong Kong doları/Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacağı belirtildi.
Moskova Borsası'nın 1 Mart Çarşamba günü Türk lirası/Rus rublesi ve Hong Kong doları/Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, yatırımcıların Türk lirası ve Hong Kong dolarına artan ilgisi nedeniyle sunulacak hizmetlerin hem kurumsal hem de bireysel müşterilerin ilgisinin daha da artmasını sağlayacağı kaydedildi.
Yatırımcılara söz konusu döviz cinslerinde Haziran, Eylül ve Aralık 2023, Mart 2024 tarihli sözleşmeler sunulacağı bildirildi.
Moskova Borsası Türev İşlemler Direktörü Vladimir Yarovoy, borsada türev piyasası işlem hacimlerinin yüzde 50'sinden fazlasını döviz türevlerinin oluşturduğuna dikkat çekerek bu konforlu enstrümanların kurdaki değişiklikler karşısında düşük masrafla farklı stratejiler uygulama ve kur risklerinden korunma imkanı sunduğunu vurguladı.
Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, aralık ayında yaptığı açıklamada, borsada Türkiye, Çin, Belarus gibi dost ülkelerin para birimlerinde yapılan işlemlerin hacminin 2022 başından bu yana yaklaşık 70 kat arttığını, Türk lirasıyla işlemlerde 17 kat artış kaydedildiğini belirtmişti.
Rusya Ulusal Takas Merkezi, sene başında Türk lirasıyla işlem hacmini artıracak karar alarak 30 Ocak'tan itibaren döviz piyasasında Türk lirasının 1. ve 2. seviye konsantrasyon limitini 2.2 kat artırma kararı almıştı.
Risk oranının belirlenmesinde esas alınan konsantrasyon limiti, gerekli teminat tutarının hesaplanmasında baz alınmakta olup konsantrasyon limitinin artması, borsada işlem yapanların daha az teminat ücreti ödemesini ve böylece işlem hacminin artmasını sağlıyor.