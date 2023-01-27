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Rusya'dan Moskova Borsası'nda Türk lirasıyla işlem hacmini artıracak karar
Rusya'dan Moskova Borsası'nda Türk lirasıyla işlem hacmini artıracak karar
Rusya Ulusal Takas Merkezi, 30 Ocak'tan itibaren döviz piyasasında Türk lirasının 1. ve 2. seviye konsantrasyon limitini 2.2 kat artırma kararı aldı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T18:52+0300
2023-01-27T18:52+0300
ekonomi
rusya
türkiye
moskova borsası
türk lirası
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Moskova Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre Türk lirasının 1. ve 2. seviye konsantrasyon limiti, pazartesi gününden itibaren 2.2 kat yukarı çekilecek.Risk oranının belirlenmesinde esas alınan konsantrasyon limiti, gerekli teminat tutarının hesaplanmasında baz alınmakta olup konsantrasyon limitinin artması, borsada işlem yapanların daha az teminat ücreti ödemesini ve böylece işlem hacminin artmasını sağlıyor.Konsantrasyon limitinin artması, piyasadaki belirli bir para birimindeki likidite hacminin ve ticaret hareketliğinin arttığının kanıtı olarak değerlendiriliyor.Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, aralık ayında yaptığı açıklamada, borsada Türkiye, Çin, Belarus gibi dost ülkelerin para birimlerinde yapılan işlemlerin hacminin 2022 başından bu yana yaklaşık 70 kat arttığını, Türk lirasıyla işlemlerde 17 kat artış kaydedildiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221220/moskova-borsasinda-turk-lirasiyla-islemler-17-kat-artti---1064789932.html
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rusya, türkiye, moskova borsası, türk lirası
rusya, türkiye, moskova borsası, türk lirası

Rusya'dan Moskova Borsası'nda Türk lirasıyla işlem hacmini artıracak karar

18:52 27.01.2023
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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Rusya Ulusal Takas Merkezi, 30 Ocak'tan itibaren döviz piyasasında Türk lirasının 1. ve 2. seviye konsantrasyon limitini 2.2 kat artırma kararı aldı.
Moskova Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre Türk lirasının 1. ve 2. seviye konsantrasyon limiti, pazartesi gününden itibaren 2.2 kat yukarı çekilecek.
Risk oranının belirlenmesinde esas alınan konsantrasyon limiti, gerekli teminat tutarının hesaplanmasında baz alınmakta olup konsantrasyon limitinin artması, borsada işlem yapanların daha az teminat ücreti ödemesini ve böylece işlem hacminin artmasını sağlıyor.
Konsantrasyon limitinin artması, piyasadaki belirli bir para birimindeki likidite hacminin ve ticaret hareketliğinin arttığının kanıtı olarak değerlendiriliyor.
Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, aralık ayında yaptığı açıklamada, borsada Türkiye, Çin, Belarus gibi dost ülkelerin para birimlerinde yapılan işlemlerin hacminin 2022 başından bu yana yaklaşık 70 kat arttığını, Türk lirasıyla işlemlerde 17 kat artış kaydedildiğini belirtmişti.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
EKONOMİ
Moskova Borsası'nda Türk lirasıyla işlemler 17 kat arttı
20 Aralık 2022, 14:55
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