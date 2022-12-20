https://sputniknews.com.tr/20221220/moskova-borsasinda-turk-lirasiyla-islemler-17-kat-artti---1064789932.html

Moskova Borsası'nda Türk lirasıyla işlemler 17 kat arttı

Moskova Borsası'nda Türk lirasıyla işlemler 17 kat arttı

Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, borsada Türkiye, Çin, Belarus gibi dost ülkelerin para birimlerinde yapılan işlemlerin hacminin sene... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T14:55+0300

2022-12-20T14:55+0300

2022-12-20T14:55+0300

ekonomi

moskova borsası

tl

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Basın toplantısında konuşan Denisov, "Moskova Borsası'ndaki işlemlerde dost para birimlerinin payı sene başından beri yaklaşık 70 kat arttı. Kasımda spot işlemlerde toplam hacimdeki oranları yüzde 34 iken sene başında sadece yüzde 0.5'ti" dedi. Denisov, Türk lirasıyla işlemlerin 17 kat, yuanın payının 41 kat, Belarus rublesinin 10 kat ve Kazak tengesinin ise 13 kat arttığını kaydetti. Doların payının yarıya düştüğünü kaydeden Denisov, euronun payında ise çok az artış olduğunu söyledi. Moskova Borsası'nda bu yıl içinde Güney Afrika randı, Ermenistan dramı, Özbekistan somu, Kırgızistan somu ve Tacikistan somonisi ile işlemlere başlandığını anımsatan Denisov, 2023'te Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Azerbaycan manatı ve Mısır lirasıyla işlemlere başlamayı planladıklarını ve tüm bunların Rusya'nın büyük ticari partnerlerinin para birimleri olduğunu vurguladı.

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