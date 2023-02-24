https://sputniknews.com.tr/20230224/tff-baskanindan-play-off-aciklamasi-gundemimizde-boyle-bir-sey-yok-1067453773.html
TFF Başkanı'ndan play-off açıklaması: Gündemimizde böyle bir şey yok
TFF Başkanı'ndan play-off açıklaması: Gündemimizde böyle bir şey yok
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon sonu Süper Lig'de play-off oynanacağı iddiaları hakkında konuştu. Büyükekşi böyle bir planları... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T12:32+0300
2023-02-24T12:32+0300
2023-02-24T12:32+0300
spor
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
play-off
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Süper Lig'in yeniden başlamasına günler kala ortaya yeni bir iddia atıldı. İddiaya göre sezon sonunda Süper Lig'de play-off oynanması talebine 17 takım olumlu yanıt verirken, 2 takım ret kararı verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, böyle bir durum olmadığını söyledi.'Bu yönde bir talep gelmedi'Fanatik'in haberine göre Büyükekşi, "Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde" diye konuştu."Ligleri planladığımız şekilde oynatıp, takvimimize sadık kalarak sezonu bitirmek en büyük gayemiz" diyen Büyükekşi, "Bilindiği üzere İstanbul’da 10 Haziran 2023’te Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/ulke-puani-siralamasinda-turkiye-icin-buyuk-sans-sampiyonlar-ligine-elemesiz-takim-gonderebilir-1067450614.html
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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), play-off
TFF Başkanı'ndan play-off açıklaması: Gündemimizde böyle bir şey yok
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon sonu Süper Lig'de play-off oynanacağı iddiaları hakkında konuştu. Büyükekşi böyle bir planları olmadığını ifade etti.
Süper Lig'in yeniden başlamasına günler kala ortaya yeni bir iddia atıldı. İddiaya göre sezon sonunda Süper Lig'de play-off oynanması talebine 17 takım olumlu yanıt verirken, 2 takım ret kararı verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, böyle bir durum olmadığını söyledi.
'Bu yönde bir talep gelmedi'
Fanatik'in haberine göre Büyükekşi, "Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde" diye konuştu.
"Ligleri planladığımız şekilde oynatıp, takvimimize sadık kalarak sezonu bitirmek en büyük gayemiz" diyen Büyükekşi, "Bilindiği üzere İstanbul’da 10 Haziran 2023’te Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.