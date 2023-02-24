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https://sputniknews.com.tr/20230224/ulke-puani-siralamasinda-turkiye-icin-buyuk-sans-sampiyonlar-ligine-elemesiz-takim-gonderebilir-1067450614.html
Ülke puanı sıralamasında Türkiye için büyük şans: Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilir
Ülke puanı sıralamasında Türkiye için büyük şans: Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilir
Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin hemen üstünde bulunan Sırbistan ve Avusturya'dan temsilci kalmazken; Türkiye 3 takımla yoluna devam ediyor. Büyük fırsat... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T11:09+0300
2023-02-24T11:09+0300
spor
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şampiyonlar ligi kupası
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Partizan evinde Sheriff'e 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Bununla birlikte Avrupa kupalarında Sırbistan'dan temsilci kalmadı. Aynı zamanda Roma'ya 2-0 kaybeden Salzburg'un da elenmesiyle Avrupa'da Avusturya temsilcisi kalmadı.Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin bir üst sırasında yer alan Sırbistan ve 2 üst sırada yer alan Avusturya'dan temsilci kalmazken; Türkiye ise 3 takımla yoluna devam ediyor.11. sıra için şansı artan Türkiye için kritik eşik 10. sıra olacak. 10. sırada yer alan Avusturya'nın tek takımı Salzburg'da elenince Türkiye için büyük fırsat doğdu. Seneyi ilk 10'da tamamlaması halinde 2 sezon sonra Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilecek.Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in ilk 10 sıra için toplamda en az 6 galibiyet alması gerekiyor.İşte ülke sıralamasında 15. ile 9. sıralarda dizilen ülkeler ve puanları:15. Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)14. Ukrayna: 29.300 (Shakhtar)13. İsviçre: 29.675 (Basel)12. Türkiye: 31.500 (Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor)11. Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)10. Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)9. Trabzonspor Avrupa'ya veda etti
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türkiye, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
türkiye, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası

Ülke puanı sıralamasında Türkiye için büyük şans: Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilir

11:09 24.02.2023
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin hemen üstünde bulunan Sırbistan ve Avusturya'dan temsilci kalmazken; Türkiye 3 takımla yoluna devam ediyor. Büyük fırsat yakalayan Türkiye seneyi ilk 10'da tamamlaması halinde 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilecek.
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Partizan evinde Sheriff'e 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Bununla birlikte Avrupa kupalarında Sırbistan'dan temsilci kalmadı. Aynı zamanda Roma'ya 2-0 kaybeden Salzburg'un da elenmesiyle Avrupa'da Avusturya temsilcisi kalmadı.
Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin bir üst sırasında yer alan Sırbistan ve 2 üst sırada yer alan Avusturya'dan temsilci kalmazken; Türkiye ise 3 takımla yoluna devam ediyor.
11. sıra için şansı artan Türkiye için kritik eşik 10. sıra olacak. 10. sırada yer alan Avusturya'nın tek takımı Salzburg'da elenince Türkiye için büyük fırsat doğdu. Seneyi ilk 10'da tamamlaması halinde 2 sezon sonra Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilecek.
Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in ilk 10 sıra için toplamda en az 6 galibiyet alması gerekiyor.
İşte ülke sıralamasında 15. ile 9. sıralarda dizilen ülkeler ve puanları:

15. Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)
14. Ukrayna: 29.300 (Shakhtar)
13. İsviçre: 29.675 (Basel)
12. Türkiye: 31.500 (Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor)
11. Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)
10. Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)
9. Trabzonspor Avrupa'ya veda etti
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
SPOR
Trabzonspor Avrupa'ya veda etti
01:29
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