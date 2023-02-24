https://sputniknews.com.tr/20230224/pentagon-ukraynaya-verilecek-2-milyar-dolarlik-askeri-yardimin-detaylarini-acikladi-1067462899.html
Pentagon, Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri yardımın detaylarını açıkladı
Pentagon, Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri yardımın detaylarını açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri destek paketinde çeşitli insansız hava araçları (İHA), lazer güdümlü roketler... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T14:50+0300
2023-02-24T14:50+0300
2023-02-24T14:52+0300
ukrayna krizi
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ABD yönetimi, Ukrayna ordusuna ABD savunma bütçesi kapsamındaki Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) fonundan 2 milyar dolarlık askeri yardım yapacak.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın duyurduğu yardım paketinin detayları açıklandı.Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'nın cesur savunucularına verdiği kararlı desteği göstermek ve Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için yeni bir güvenlik yardım paketini duyuruyor. Toplamı 2 milyar ABD doları olan bu paket, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine yönelik taahhüdümüzün bir parçası olarak Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi kapsamında sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada yardım paketinde Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, ek 155 mm top mermileri, lazer güdümlü roket sistemleri için mühimmat, CyberLux K8, Switchbalde 600, Altius-600, Jump 20 tipi İHA’lar, İHA'lara karşı koymak için elektronik harp ekipmanı, mayın temizleme ekipmanı, güvenli iletişim destek ekipmanı, eğitim, bakım ve idame finansmanının olduğu kaydedildi.Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ihtilafın etkisinin Ukrayna’nın ötesine geçtiğini belirtti.ABD yönetiminin son bir yılda Ukrayna’ya verdiği yardımın 32 milyar dolara ulaştığını kaydeden Austin, 50 ülkenin savunma bakanlarının belirli aralıklarla toplandığı Ukrayna Savunma Temas Grubu'ndaki ülkelerin de Ukrayna'ya 20 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptığına işaret etti.Austin, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in pervasız, yasa dışı savaşı sadece Ukrayna'nın egemenliğine yönelik topyekun bir saldırı ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik tarihi bir tehdit değil, aynı zamanda dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir maliyetle inşa ettiği kurallar, kurumlar ve yasalar sistemine doğrudan bir saldırıdır” iddiasında bulundu.Polonya: Leopard tanklarının ilk partisi Ukrayna'daBununla beraber Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duad, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin Kiev ziyareti sırasında Ukrayna'ya Leopard tanklarının birinci partisinin getirildiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230224/medvedev-ukraynadaki-tehditleri-polonya-sinirina-kadar-uzaklastirmaliyiz-1067457351.html
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pentagon, abd, ukrayna, askeri yardım, himars
pentagon, abd, ukrayna, askeri yardım, himars
Pentagon, Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri yardımın detaylarını açıkladı
14:50 24.02.2023 (güncellendi: 14:52 24.02.2023) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri destek paketinde çeşitli insansız hava araçları (İHA), lazer güdümlü roketler ve elektronik harp ekipmanlarının olduğunu duyurdu.
ABD yönetimi, Ukrayna ordusuna ABD savunma bütçesi kapsamındaki Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) fonundan 2 milyar dolarlık askeri yardım yapacak.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın duyurduğu yardım paketinin detayları açıklandı.
Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'nın cesur savunucularına verdiği kararlı desteği göstermek ve Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için yeni bir güvenlik yardım paketini duyuruyor. Toplamı 2 milyar ABD doları olan bu paket, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine yönelik taahhüdümüzün bir parçası olarak Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi kapsamında sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada yardım paketinde Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, ek 155 mm top mermileri, lazer güdümlü roket sistemleri için mühimmat, CyberLux K8, Switchbalde 600, Altius-600, Jump 20 tipi İHA’lar, İHA'lara karşı koymak için elektronik harp ekipmanı, mayın temizleme ekipmanı, güvenli iletişim destek ekipmanı, eğitim, bakım ve idame finansmanının olduğu kaydedildi.
Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ihtilafın etkisinin Ukrayna’nın ötesine geçtiğini belirtti.
ABD yönetiminin son bir yılda Ukrayna’ya verdiği yardımın 32 milyar dolara ulaştığını kaydeden Austin, 50 ülkenin savunma bakanlarının belirli aralıklarla toplandığı Ukrayna Savunma Temas Grubu'ndaki ülkelerin de Ukrayna'ya 20 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptığına işaret etti.
Austin, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in pervasız, yasa dışı savaşı sadece Ukrayna'nın egemenliğine yönelik topyekun bir saldırı ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik tarihi bir tehdit değil, aynı zamanda dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir maliyetle inşa ettiği kurallar, kurumlar ve yasalar sistemine doğrudan bir saldırıdır” iddiasında bulundu.
Polonya: Leopard tanklarının ilk partisi Ukrayna'da
Bununla beraber Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duad, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin Kiev ziyareti sırasında Ukrayna'ya Leopard tanklarının birinci partisinin getirildiğini belirtti.