https://sputniknews.com.tr/20230224/medvedev-ukraynadaki-tehditleri-polonya-sinirina-kadar-uzaklastirmaliyiz-1067457351.html
Medvedev: Ukrayna'daki tehditleri Polonya sınırına kadar uzaklaştırmalıyız
Medvedev: Ukrayna'daki tehditleri Polonya sınırına kadar uzaklaştırmalıyız
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'daki neo-Nazizmi ve tehditleri Rusya topraklarından olabildiğince uzağa itmeleri gerektiğini... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T13:27+0300
2023-02-24T13:27+0300
2023-02-24T13:27+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya
ukrayna
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Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, Kiev'deki neo-Nazileri iktidardan temizlemedikleri halde, gelecekte bu güçlerin yeni bir küresel çatışma başlatabileceği uyarısında bulundu.Ukrayna'daki neo-Nazilerin bunu yapmalarına izin veremeyeceklerini kaydeden Medvedev, "Bu nedenle özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşılması çok önemli. Ülkemize yönelik tehditlerin sınırını olabildiğince uzağa itmeliyiz, hatta Polonya sınırına kadar. Neo-Nazizmin kökünü kurutmalıyız" dedi.Rusya'nın topraklarını kesinlikle geri alacağını, soykırımın ve saldırıların yürütüldüğü yıllar boyunca acı çeken, kendinden olan insanları emin bir şekilde koruyacağını belirten Medvedev, "Hepimiz, bunun en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz ve o gün gelecek" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanacağını ve bunun ardından yeni sınırlar hakkında 'köklü mutabakatların' olmadığı sıradan bir anlaşma imzalanacağını söyleyen Medvedev, ancak Ukrayna ve Batılı ülkelerin çatışmayı yeniden körükleyeceğini ve Rusya'nın buna izin vermemesi gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-transdinyesteri-isgale-hazirlaniyor-1067438653.html
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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna
dmitriy medvedev, rusya, ukrayna
Medvedev: Ukrayna'daki tehditleri Polonya sınırına kadar uzaklaştırmalıyız
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'daki neo-Nazizmi ve tehditleri Rusya topraklarından olabildiğince uzağa itmeleri gerektiğini vurguladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, Kiev'deki neo-Nazileri iktidardan temizlemedikleri halde, gelecekte bu güçlerin yeni bir küresel çatışma başlatabileceği uyarısında bulundu.
Ukrayna'daki neo-Nazilerin bunu yapmalarına izin veremeyeceklerini kaydeden Medvedev, "Bu nedenle özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşılması çok önemli. Ülkemize yönelik tehditlerin sınırını olabildiğince uzağa itmeliyiz, hatta Polonya sınırına kadar. Neo-Nazizmin kökünü kurutmalıyız" dedi.
Rusya'nın topraklarını kesinlikle geri alacağını, soykırımın ve saldırıların yürütüldüğü yıllar boyunca acı çeken, kendinden olan insanları emin bir şekilde koruyacağını belirten Medvedev, "Hepimiz, bunun en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz ve o gün gelecek" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanacağını ve bunun ardından yeni sınırlar hakkında 'köklü mutabakatların' olmadığı sıradan bir anlaşma imzalanacağını söyleyen Medvedev, ancak Ukrayna ve Batılı ülkelerin çatışmayı yeniden körükleyeceğini ve Rusya'nın buna izin vermemesi gerektiğini vurguladı.