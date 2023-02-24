https://sputniknews.com.tr/20230224/medvedev-ukraynadaki-tehditleri-polonya-sinirina-kadar-uzaklastirmaliyiz-1067457351.html

Medvedev: Ukrayna'daki tehditleri Polonya sınırına kadar uzaklaştırmalıyız

Medvedev: Ukrayna'daki tehditleri Polonya sınırına kadar uzaklaştırmalıyız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'daki neo-Nazizmi ve tehditleri Rusya topraklarından olabildiğince uzağa itmeleri gerektiğini... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T13:27+0300

2023-02-24T13:27+0300

2023-02-24T13:27+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya

ukrayna

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Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, Kiev'deki neo-Nazileri iktidardan temizlemedikleri halde, gelecekte bu güçlerin yeni bir küresel çatışma başlatabileceği uyarısında bulundu.Ukrayna'daki neo-Nazilerin bunu yapmalarına izin veremeyeceklerini kaydeden Medvedev, "Bu nedenle özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşılması çok önemli. Ülkemize yönelik tehditlerin sınırını olabildiğince uzağa itmeliyiz, hatta Polonya sınırına kadar. Neo-Nazizmin kökünü kurutmalıyız" dedi.Rusya'nın topraklarını kesinlikle geri alacağını, soykırımın ve saldırıların yürütüldüğü yıllar boyunca acı çeken, kendinden olan insanları emin bir şekilde koruyacağını belirten Medvedev, "Hepimiz, bunun en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz ve o gün gelecek" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanacağını ve bunun ardından yeni sınırlar hakkında 'köklü mutabakatların' olmadığı sıradan bir anlaşma imzalanacağını söyleyen Medvedev, ancak Ukrayna ve Batılı ülkelerin çatışmayı yeniden körükleyeceğini ve Rusya'nın buna izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230224/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-transdinyesteri-isgale-hazirlaniyor-1067438653.html

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