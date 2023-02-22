https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-cinli-diplomat-vang-arasindaki-gorusme-basladi--1067363104.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Çinli diplomat Vang arasındaki görüşme başladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Çinli diplomat Vang arasındaki görüşme başladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli diplomat Vang ile görüşüyor. Görüşme öncesi basına açık kısımda konuşan Lavrov, "Birbirimizin çıkarlarını savunmaya hazır... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T11:46+0300
2023-02-22T11:46+0300
2023-02-22T11:55+0300
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vang yi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi görüşmesi başladı.Lavrov, basına açık kısımda yaptığı açıklamada, uluslararası arenadaki türbülansa rağmen Rusya-Çin ilişkilerinin dinamik şekilde geliştiğini belirtti. Lavrov, "İlişkilerimiz istikrarlı ve dinamik bir şekilde gelişiyor ve uluslararası arenadaki yüksek türbülansa rağmen, uluslararası hukuka ve BM'nin merkezi rolüne saygı temelinde birbirimizin çıkarlarını savunmaya hazır ve dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.
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çin, rusya, vang yi, sergey lavrov
çin, rusya, vang yi, sergey lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Çinli diplomat Vang arasındaki görüşme başladı
11:46 22.02.2023 (güncellendi: 11:55 22.02.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli diplomat Vang ile görüşüyor. Görüşme öncesi basına açık kısımda konuşan Lavrov, "Birbirimizin çıkarlarını savunmaya hazır ve dayanışma içindeyiz" mesajı verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi görüşmesi başladı.
Lavrov, basına açık kısımda yaptığı açıklamada, uluslararası arenadaki türbülansa rağmen Rusya-Çin ilişkilerinin dinamik şekilde geliştiğini belirtti.
Lavrov, "İlişkilerimiz istikrarlı ve dinamik bir şekilde gelişiyor ve uluslararası arenadaki yüksek türbülansa rağmen, uluslararası hukuka ve BM'nin merkezi rolüne saygı temelinde birbirimizin çıkarlarını savunmaya hazır ve dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.