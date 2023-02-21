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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/ukrayna-cin-baris-planinin-kilit-noktalarini-bizimle-paylasti-1067332661.html
Ukrayna: Çin, barış planının kilit noktalarını bizimle paylaştı
Ukrayna: Çin, barış planının kilit noktalarını bizimle paylaştı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang’ın Çin'in Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planının kilit noktalarını... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T17:01+0300
2023-02-21T17:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
çin
barış
rusya
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi’nin Çin'in Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planının kilit noktalarını Ukrayna tarafıyla paylaştığını, Kiev’in planı inceleyip sonuçlar çıkarmayı planladığını ifade etti. Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuleba, toprak bütünlüğü ilkesinin Ukrayna ve Çin için mihenk taşı olduğunu, dolayısıyla Çin’in Ukrayna'daki çatışmayla ilgili yaptığı ve yapacağı her şeyin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik olması gerektiğini vurguladı. Daha önce Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşma yapan Vang, Çin yönetiminin şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü ile ilgili pozisyonunu açıklayacağı bir plan sunacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/cin-ukrayna-krizinde-bazi-ulkeler-yangina-korukle-gitmeye-son-vermeli-1067307144.html
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ukrayna, çin, barış, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna, çin, barış, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Ukrayna: Çin, barış planının kilit noktalarını bizimle paylaştı

17:01 21.02.2023 (güncellendi: 17:02 21.02.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinMariupol - Azovstal fabrikası - Rusya - Ukrayna - operasyon
Mariupol - Azovstal fabrikası - Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang’ın Çin'in Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planının kilit noktalarını Ukrayna tarafıyla paylaştığını belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi’nin Çin'in Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planının kilit noktalarını Ukrayna tarafıyla paylaştığını, Kiev’in planı inceleyip sonuçlar çıkarmayı planladığını ifade etti.
Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuleba, toprak bütünlüğü ilkesinin Ukrayna ve Çin için mihenk taşı olduğunu, dolayısıyla Çin’in Ukrayna'daki çatışmayla ilgili yaptığı ve yapacağı her şeyin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik olması gerektiğini vurguladı.
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
Ukrayna krizi
Çin: Ukrayna krizinde bazı ülkeler yangına körükle gitmeye son vermeli
09:43
Daha önce Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşma yapan Vang, Çin yönetiminin şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü ile ilgili pozisyonunu açıklayacağı bir plan sunacağını söylemişti.
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