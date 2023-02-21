https://sputniknews.com.tr/20230221/ukrayna-cin-baris-planinin-kilit-noktalarini-bizimle-paylasti-1067332661.html

Ukrayna: Çin, barış planının kilit noktalarını bizimle paylaştı

Ukrayna: Çin, barış planının kilit noktalarını bizimle paylaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang’ın Çin'in Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planının kilit noktalarını... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T17:01+0300

2023-02-21T17:01+0300

2023-02-21T17:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna

çin

barış

rusya

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1b/1055902834_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_535fdf51d2637e4e168b3899aef14083.jpg

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi’nin Çin'in Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planının kilit noktalarını Ukrayna tarafıyla paylaştığını, Kiev’in planı inceleyip sonuçlar çıkarmayı planladığını ifade etti. Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuleba, toprak bütünlüğü ilkesinin Ukrayna ve Çin için mihenk taşı olduğunu, dolayısıyla Çin’in Ukrayna'daki çatışmayla ilgili yaptığı ve yapacağı her şeyin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik olması gerektiğini vurguladı. Daha önce Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşma yapan Vang, Çin yönetiminin şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü ile ilgili pozisyonunu açıklayacağı bir plan sunacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230221/cin-ukrayna-krizinde-bazi-ulkeler-yangina-korukle-gitmeye-son-vermeli-1067307144.html

ukrayna

çin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, çin, barış, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba