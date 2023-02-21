https://sputniknews.com.tr/20230221/ukrayna-cin-baris-planinin-kilit-noktalarini-bizimle-paylasti-1067332661.html
Ukrayna: Çin, barış planının kilit noktalarını bizimle paylaştı
Ukrayna: Çin, barış planının kilit noktalarını bizimle paylaştı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang’ın Çin'in Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planının kilit noktalarını... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T17:01+0300
2023-02-21T17:01+0300
2023-02-21T17:02+0300
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi’nin Çin'in Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planının kilit noktalarını Ukrayna tarafıyla paylaştığını, Kiev’in planı inceleyip sonuçlar çıkarmayı planladığını ifade etti. Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuleba, toprak bütünlüğü ilkesinin Ukrayna ve Çin için mihenk taşı olduğunu, dolayısıyla Çin’in Ukrayna'daki çatışmayla ilgili yaptığı ve yapacağı her şeyin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik olması gerektiğini vurguladı. Daha önce Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşma yapan Vang, Çin yönetiminin şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü ile ilgili pozisyonunu açıklayacağı bir plan sunacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/cin-ukrayna-krizinde-bazi-ulkeler-yangina-korukle-gitmeye-son-vermeli-1067307144.html
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ukrayna, çin, barış, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna, çin, barış, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna: Çin, barış planının kilit noktalarını bizimle paylaştı
17:01 21.02.2023 (güncellendi: 17:02 21.02.2023) Abone ol
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang’ın Çin'in Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planının kilit noktalarını Ukrayna tarafıyla paylaştığını belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi’nin Çin'in Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm planının kilit noktalarını Ukrayna tarafıyla paylaştığını, Kiev’in planı inceleyip sonuçlar çıkarmayı planladığını ifade etti.
Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuleba, toprak bütünlüğü ilkesinin Ukrayna ve Çin için mihenk taşı olduğunu, dolayısıyla Çin’in Ukrayna'daki çatışmayla ilgili yaptığı ve yapacağı her şeyin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik olması gerektiğini vurguladı.
Daha önce Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşma yapan Vang, Çin yönetiminin şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü ile ilgili pozisyonunu açıklayacağı bir plan sunacağını söylemişti.