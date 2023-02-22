https://sputniknews.com.tr/20230222/italya-basbakani-meloni-ukraynaya-savas-ucagi-sevkiyati-gorusulmuyor-1067355221.html
İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatı görüşülmüyor
İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatı görüşülmüyor
İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının müzakere konusu olmadığını, bu tür kararların uluslararası ortaklarla ortaklaşa alınması... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T05:21+0300
2023-02-22T05:21+0300
2023-02-22T05:21+0300
ukrayna krizi
giorgia meloni
italya
ukrayna
savaş uçağı
rusya
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İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ziyaret ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Meloni, “Biri saldırıya uğradıysa tüm silahlar savunma amaçlı hale geliyor. Halihazırda uçak sevkiyatı gündemde değil. Bu tür kararları, uluslararası ortaklarla birlikte almamız gerekiyor. Bu aşamada hava savunma sistemlerine odaklandık” ifadesini kullandı.Daha önce İtalya medyası, ülkenin Ukrayna’ya 5 savaş uçağını verebileceğini iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/la-repubblica-italya-ukraynaya-5-savas-ucagi-gonderebilir-1067303343.html
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giorgia meloni, italya, ukrayna, savaş uçağı, rusya
giorgia meloni, italya, ukrayna, savaş uçağı, rusya
İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatı görüşülmüyor
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İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının müzakere konusu olmadığını, bu tür kararların uluslararası ortaklarla ortaklaşa alınması gerektiğini belirtti.
İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ziyaret ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Meloni, “Biri saldırıya uğradıysa tüm silahlar savunma amaçlı hale geliyor. Halihazırda uçak sevkiyatı gündemde değil. Bu tür kararları, uluslararası ortaklarla birlikte almamız gerekiyor. Bu aşamada hava savunma sistemlerine odaklandık” ifadesini kullandı.
Daha önce İtalya medyası, ülkenin Ukrayna’ya 5 savaş uçağını verebileceğini iddia etmişti.