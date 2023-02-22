https://sputniknews.com.tr/20230222/italya-basbakani-meloni-ukraynaya-savas-ucagi-sevkiyati-gorusulmuyor-1067355221.html

İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatı görüşülmüyor

İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatı görüşülmüyor

İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının müzakere konusu olmadığını, bu tür kararların uluslararası ortaklarla ortaklaşa alınması... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T05:21+0300

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ukrayna krizi

giorgia meloni

italya

ukrayna

savaş uçağı

rusya

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İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ziyaret ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Meloni, “Biri saldırıya uğradıysa tüm silahlar savunma amaçlı hale geliyor. Halihazırda uçak sevkiyatı gündemde değil. Bu tür kararları, uluslararası ortaklarla birlikte almamız gerekiyor. Bu aşamada hava savunma sistemlerine odaklandık” ifadesini kullandı.Daha önce İtalya medyası, ülkenin Ukrayna’ya 5 savaş uçağını verebileceğini iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230221/la-repubblica-italya-ukraynaya-5-savas-ucagi-gonderebilir-1067303343.html

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giorgia meloni, italya, ukrayna, savaş uçağı, rusya