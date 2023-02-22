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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230222/italya-basbakani-meloni-ukraynaya-savas-ucagi-sevkiyati-gorusulmuyor-1067355221.html
İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatı görüşülmüyor
İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatı görüşülmüyor
İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının müzakere konusu olmadığını, bu tür kararların uluslararası ortaklarla ortaklaşa alınması... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T05:21+0300
2023-02-22T05:21+0300
ukrayna krizi
giorgia meloni
italya
ukrayna
savaş uçağı
rusya
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İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ziyaret ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Meloni, “Biri saldırıya uğradıysa tüm silahlar savunma amaçlı hale geliyor. Halihazırda uçak sevkiyatı gündemde değil. Bu tür kararları, uluslararası ortaklarla birlikte almamız gerekiyor. Bu aşamada hava savunma sistemlerine odaklandık” ifadesini kullandı.Daha önce İtalya medyası, ülkenin Ukrayna’ya 5 savaş uçağını verebileceğini iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/la-repubblica-italya-ukraynaya-5-savas-ucagi-gonderebilir-1067303343.html
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giorgia meloni, italya, ukrayna, savaş uçağı, rusya
giorgia meloni, italya, ukrayna, savaş uçağı, rusya

İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatı görüşülmüyor

05:21 22.02.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidin Giorgia Meloni
 Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının müzakere konusu olmadığını, bu tür kararların uluslararası ortaklarla ortaklaşa alınması gerektiğini belirtti.
İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ziyaret ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Meloni, “Biri saldırıya uğradıysa tüm silahlar savunma amaçlı hale geliyor. Halihazırda uçak sevkiyatı gündemde değil. Bu tür kararları, uluslararası ortaklarla birlikte almamız gerekiyor. Bu aşamada hava savunma sistemlerine odaklandık” ifadesini kullandı.
Daha önce İtalya medyası, ülkenin Ukrayna’ya 5 savaş uçağını verebileceğini iddia etmişti.
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
Ukrayna krizi
La Repubblica: İtalya, Ukrayna’ya 5 savaş uçağı gönderebilir
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