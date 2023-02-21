https://sputniknews.com.tr/20230221/la-repubblica-italya-ukraynaya-5-savas-ucagi-gonderebilir-1067303343.html
La Repubblica: İtalya, Ukrayna’ya 5 savaş uçağı gönderebilir
La Repubblica: İtalya, Ukrayna’ya 5 savaş uçağı gönderebilir
İtalyan La Repubblica gazetesi, İtalya’nın Ukrayna’ya 5 adet Tornado ve Amx tipi savaş uçaklarını verebileceğini belirtti. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T05:02+0300
2023-02-21T05:02+0300
2023-02-21T05:03+0300
ukrayna krizi
italya
ukrayna
savaş uçağı
yardım
askeri yardım
rusya
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La Repubblica'da yer alan habere göre İtalya’nın, Ukrayna’ya savaş uçaklarını vermek için tek bir koşulu var; bunu yapan ilk ülke olmaması.Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, herhangi bir ülkenin Ukrayna’ya savaş uçağı vermesinin uzun zaman alacağını, bu konuda dürüst olunması gerektiğini dile getirmişti.Almanya ve ABD de Ukrayna’ya savaş uçağı vermeyi reddediyor. Lakin Beyaz Saray, başka ülkelerin Ukrayna’ya savaş uçağı vermesini memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230217/fransa-ukraynaya-akeron-gudumlu-tanksavar-fuzelerini-verdi-1067185281.html
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italya, ukrayna, savaş uçağı, yardım, askeri yardım, rusya
italya, ukrayna, savaş uçağı, yardım, askeri yardım, rusya
La Repubblica: İtalya, Ukrayna’ya 5 savaş uçağı gönderebilir
05:02 21.02.2023 (güncellendi: 05:03 21.02.2023) Abone ol
İtalyan La Repubblica gazetesi, İtalya’nın Ukrayna’ya 5 adet Tornado ve Amx tipi savaş uçaklarını verebileceğini belirtti.
La Repubblica'da yer alan habere göre İtalya’nın, Ukrayna’ya savaş uçaklarını vermek için tek bir koşulu var; bunu yapan ilk ülke olmaması.
Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, herhangi bir ülkenin Ukrayna’ya savaş uçağı vermesinin uzun zaman alacağını, bu konuda dürüst olunması gerektiğini dile getirmişti.
Almanya ve ABD de Ukrayna’ya savaş uçağı vermeyi reddediyor. Lakin Beyaz Saray, başka ülkelerin Ukrayna’ya savaş uçağı vermesini memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirmişti.