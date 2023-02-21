https://sputniknews.com.tr/20230221/la-repubblica-italya-ukraynaya-5-savas-ucagi-gonderebilir-1067303343.html

La Repubblica: İtalya, Ukrayna’ya 5 savaş uçağı gönderebilir

La Repubblica: İtalya, Ukrayna’ya 5 savaş uçağı gönderebilir

İtalyan La Repubblica gazetesi, İtalya’nın Ukrayna’ya 5 adet Tornado ve Amx tipi savaş uçaklarını verebileceğini belirtti. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T05:02+0300

2023-02-21T05:02+0300

2023-02-21T05:03+0300

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La Repubblica'da yer alan habere göre İtalya’nın, Ukrayna’ya savaş uçaklarını vermek için tek bir koşulu var; bunu yapan ilk ülke olmaması.Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, herhangi bir ülkenin Ukrayna’ya savaş uçağı vermesinin uzun zaman alacağını, bu konuda dürüst olunması gerektiğini dile getirmişti.Almanya ve ABD de Ukrayna’ya savaş uçağı vermeyi reddediyor. Lakin Beyaz Saray, başka ülkelerin Ukrayna’ya savaş uçağı vermesini memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230217/fransa-ukraynaya-akeron-gudumlu-tanksavar-fuzelerini-verdi-1067185281.html

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