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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/la-repubblica-italya-ukraynaya-5-savas-ucagi-gonderebilir-1067303343.html
La Repubblica: İtalya, Ukrayna’ya 5 savaş uçağı gönderebilir
La Repubblica: İtalya, Ukrayna’ya 5 savaş uçağı gönderebilir
İtalyan La Repubblica gazetesi, İtalya’nın Ukrayna’ya 5 adet Tornado ve Amx tipi savaş uçaklarını verebileceğini belirtti. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T05:02+0300
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ukrayna krizi
italya
ukrayna
savaş uçağı
yardım
askeri yardım
rusya
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La Repubblica'da yer alan habere göre İtalya’nın, Ukrayna’ya savaş uçaklarını vermek için tek bir koşulu var; bunu yapan ilk ülke olmaması.Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, herhangi bir ülkenin Ukrayna’ya savaş uçağı vermesinin uzun zaman alacağını, bu konuda dürüst olunması gerektiğini dile getirmişti.Almanya ve ABD de Ukrayna’ya savaş uçağı vermeyi reddediyor. Lakin Beyaz Saray, başka ülkelerin Ukrayna’ya savaş uçağı vermesini memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230217/fransa-ukraynaya-akeron-gudumlu-tanksavar-fuzelerini-verdi-1067185281.html
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italya, ukrayna, savaş uçağı, yardım, askeri yardım, rusya
italya, ukrayna, savaş uçağı, yardım, askeri yardım, rusya

La Repubblica: İtalya, Ukrayna’ya 5 savaş uçağı gönderebilir

05:02 21.02.2023 (güncellendi: 05:03 21.02.2023)
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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İtalyan La Repubblica gazetesi, İtalya’nın Ukrayna’ya 5 adet Tornado ve Amx tipi savaş uçaklarını verebileceğini belirtti.
La Repubblica'da yer alan habere göre İtalya’nın, Ukrayna’ya savaş uçaklarını vermek için tek bir koşulu var; bunu yapan ilk ülke olmaması.
Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, herhangi bir ülkenin Ukrayna’ya savaş uçağı vermesinin uzun zaman alacağını, bu konuda dürüst olunması gerektiğini dile getirmişti.
Almanya ve ABD de Ukrayna’ya savaş uçağı vermeyi reddediyor. Lakin Beyaz Saray, başka ülkelerin Ukrayna’ya savaş uçağı vermesini memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirmişti.
Fransa - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
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