https://sputniknews.com.tr/20230222/adana-demirspor-teknik-direktoru-montella-turkiye-icin-yardim-kampanyasi-baslatti-1067354171.html

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, kendi adına bir yardım derneği kurduğunu ve bu kapsamda ilk olarak depremlerden etkilenen Türkiye için 'SOS Turchia'... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T03:17+0300

2023-02-22T03:17+0300

2023-02-22T03:17+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adana demirspor

vincenzo montella

deprem

yardım

türkiye

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte 'Vincenzo Montella Acil Durum' adıyla insani yardım derneği kurduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli ve aralarında teknik direktörü olduğu takımın kenti Adana da olmak üzere 11 ili etkileyen deprem felaketi için 'SOS Turchia' yardım kampanyasını başlattığını kaydetti.Derneğinin herhangi bir kar amacı gütmediğini, tamamen yardım maksatlı olduğunu ifade eden Montella, "Burada amaç, bağışlar toplamak ve bununla Adana halkına yönelik projeleri gerçekleştirmek. Ben de kendimi, bu projelerin uygulanmasına adayacağım" dedi.Montella, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Hatay merkezli depremlerle sallandıklarını aktararak, Adana halkının yeniden sokaklara çıkma durumunda kaldığını anlattı.'Bu insanlara büyük bir şey yapma ihtiyacını içimde hissediyorum'48 yaşındaki teknik direktör, "Onlara yardım için gelen pek çok küçük çabayı birleştirmeyi umarak, bu insanlara büyük bir şey yapma ihtiyacını içimde hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.Montella, www.sosturchia.com adresinden yapılabilecek bağışların kullanılacağı söz konusu projelerin evsizler için prefabrik evlerin inşası ve yetim kalan çocuklara yönelik projeler olduğunu aktardı.Vincenzo Montella'nın kampanyasına, eski İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230221/sputnik-6-subat-depremlerinin-merkez-ussu-olan-kahramanmarasi-ve-hatayi-yerinde-goruntuledi--1067337842.html

https://sputniknews.com.tr/20230221/vincenzo-montella-italyan-basinina-konustu-insanlar-sokaklarda-yardim-edin-1067319566.html

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adana demirspor, vincenzo montella, deprem, yardım, türkiye