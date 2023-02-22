https://sputniknews.com.tr/20230222/adana-demirspor-teknik-direktoru-montella-turkiye-icin-yardim-kampanyasi-baslatti-1067354171.html
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, kendi adına bir yardım derneği kurduğunu ve bu kapsamda ilk olarak depremlerden etkilenen Türkiye için 'SOS Turchia'... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T03:17+0300
2023-02-22T03:17+0300
2023-02-22T03:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana demirspor
vincenzo montella
deprem
yardım
türkiye
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte 'Vincenzo Montella Acil Durum' adıyla insani yardım derneği kurduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli ve aralarında teknik direktörü olduğu takımın kenti Adana da olmak üzere 11 ili etkileyen deprem felaketi için 'SOS Turchia' yardım kampanyasını başlattığını kaydetti.Derneğinin herhangi bir kar amacı gütmediğini, tamamen yardım maksatlı olduğunu ifade eden Montella, "Burada amaç, bağışlar toplamak ve bununla Adana halkına yönelik projeleri gerçekleştirmek. Ben de kendimi, bu projelerin uygulanmasına adayacağım" dedi.Montella, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Hatay merkezli depremlerle sallandıklarını aktararak, Adana halkının yeniden sokaklara çıkma durumunda kaldığını anlattı.'Bu insanlara büyük bir şey yapma ihtiyacını içimde hissediyorum'48 yaşındaki teknik direktör, "Onlara yardım için gelen pek çok küçük çabayı birleştirmeyi umarak, bu insanlara büyük bir şey yapma ihtiyacını içimde hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.Montella, www.sosturchia.com adresinden yapılabilecek bağışların kullanılacağı söz konusu projelerin evsizler için prefabrik evlerin inşası ve yetim kalan çocuklara yönelik projeler olduğunu aktardı.Vincenzo Montella'nın kampanyasına, eski İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/sputnik-6-subat-depremlerinin-merkez-ussu-olan-kahramanmarasi-ve-hatayi-yerinde-goruntuledi--1067337842.html
https://sputniknews.com.tr/20230221/vincenzo-montella-italyan-basinina-konustu-insanlar-sokaklarda-yardim-edin-1067319566.html
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adana demirspor, vincenzo montella, deprem, yardım, türkiye
adana demirspor, vincenzo montella, deprem, yardım, türkiye
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, kendi adına bir yardım derneği kurduğunu ve bu kapsamda ilk olarak depremlerden etkilenen Türkiye için 'SOS Turchia' adıyla yardım kampanyası başlattığını duyurdu.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte 'Vincenzo Montella Acil Durum' adıyla insani yardım derneği kurduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli ve aralarında teknik direktörü olduğu takımın kenti Adana da olmak üzere 11 ili etkileyen deprem felaketi için 'SOS Turchia' yardım kampanyasını başlattığını kaydetti.
Derneğinin herhangi bir kar amacı gütmediğini, tamamen yardım maksatlı olduğunu ifade eden Montella, "Burada amaç, bağışlar toplamak ve bununla Adana halkına yönelik projeleri gerçekleştirmek. Ben de kendimi, bu projelerin uygulanmasına adayacağım" dedi.
Montella, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Hatay merkezli depremlerle sallandıklarını aktararak, Adana halkının yeniden sokaklara çıkma durumunda kaldığını anlattı.
'Bu insanlara büyük bir şey yapma ihtiyacını içimde hissediyorum'
48 yaşındaki teknik direktör, "Onlara yardım için gelen pek çok küçük çabayı birleştirmeyi umarak, bu insanlara büyük bir şey yapma ihtiyacını içimde hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Montella, www.sosturchia.com adresinden yapılabilecek bağışların kullanılacağı söz konusu projelerin evsizler için prefabrik evlerin inşası ve yetim kalan çocuklara yönelik projeler olduğunu aktardı.
Vincenzo Montella'nın kampanyasına, eski İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek verdi.