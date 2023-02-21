https://sputniknews.com.tr/20230221/sputnik-6-subat-depremlerinin-merkez-ussu-olan-kahramanmarasi-ve-hatayi-yerinde-goruntuledi--1067337842.html
Sputnik, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma sahne olan Kahramanmaraş ve Hatay’ı görüntüledi
Sputnik, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma sahne olan Kahramanmaraş ve Hatay’ı görüntüledi
Türkiye, 6 Şubat günü üst üste yaşanan 7.7 ve 7.6’lık iki depremle sarsıldı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T19:07+0300
2023-02-21T19:07+0300
2023-02-21T19:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
kahramanmaraş
türkiye
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Türkiye, 6 Şubat günü üst üste yaşanan 7.7 ve 7.6’lık iki depremle sarsıldı. Ülkenin 10 ilinde 13.5 milyon nüfusun yaşadığı 500 kilometrelik alanda etkili olan depremler büyük bir yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaşılan ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan, bu depremler 42 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Enkaz çalışmaları sonrası yardım ekipleri tarafından kurtarılan 105 binden fazla yaralının tedavisi hala sürerken, ağır hasarlı olan 19 bini aşkın binanın 15 bininin müdahalesi tamamlandı. 4. seviye yardım alarmı veren Türkiye’de deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin arama kurtarma personeli görev yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na göre 102 ülke yardım teklifinde bulunurken 88 ülke 11 bin 302 arama kurtarma personeliyle deprem bölgelerinde doğrudan görev yaparak yardım organizasyonunda yer aldı. Enkazdan sağ kurtulan depremzedeler, günler boyunca yakınlarından gelecek umut verici haberi almak için endişeli bekleyişlerini sürdürdü. Sputnik kamerası, felaketin yaşandığı iki şehirde depremin yıkıcı boyutunu gözler önüne serdi.
hatay
kahramanmaraş
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Sputnik, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ı ve Hatay’ı yerinde görüntüledi
Sputnik, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ı ve Hatay’ı yerinde görüntüledi
2023-02-21T19:07+0300
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PT11M53S
Sputnik Türkiye
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deprem, hatay, kahramanmaraş, türkiye, видео
deprem, hatay, kahramanmaraş, türkiye, видео
Türkiye, 6 Şubat günü üst üste yaşanan 7.7 ve 7.6’lık iki depremle sarsıldı.
Ülkenin 10 ilinde 13.5 milyon nüfusun yaşadığı 500 kilometrelik alanda etkili olan depremler büyük bir yıkıma yol açtı.
Arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaşılan ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan, bu depremler 42 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Enkaz çalışmaları sonrası yardım ekipleri tarafından kurtarılan 105 binden fazla yaralının tedavisi hala sürerken, ağır hasarlı olan 19 bini aşkın binanın 15 bininin müdahalesi tamamlandı.
4. seviye yardım alarmı veren Türkiye’de deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin arama kurtarma personeli görev yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na göre 102 ülke yardım teklifinde bulunurken 88 ülke 11 bin 302 arama kurtarma personeliyle deprem bölgelerinde doğrudan görev yaparak yardım organizasyonunda yer aldı.
Enkazdan sağ kurtulan depremzedeler, günler boyunca yakınlarından gelecek umut verici haberi almak için endişeli bekleyişlerini sürdürdü.
Sputnik kamerası, felaketin yaşandığı iki şehirde depremin yıkıcı boyutunu gözler önüne serdi.