https://sputniknews.com.tr/20230221/vincenzo-montella-italyan-basinina-konustu-insanlar-sokaklarda-yardim-edin-1067319566.html
Vincenzo Montella, İtalyan basınına konuştu: İnsanlar sokaklarda, yardım edin
Vincenzo Montella, İtalyan basınına konuştu: İnsanlar sokaklarda, yardım edin
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'de Kahramanmaraşlı depremler ve sonrasında yaşananlarla ilgili İtalyan basınına bilgi verdi ve... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T13:32+0300
2023-02-21T13:32+0300
2023-02-21T13:32+0300
türkiye
vincenzo montella
deprem
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Montella, kendi ülkesinin basınına depremi ve sonrasında yaşananları aktardı.Hatay'da 20 Şubat Pazartesi akşam saatlerinde meydana gelen iki depremle ilgili konuşan Montella, "Burada insanlar sokaklarda, zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi" dedi.İtalyan teknik adam ayrıca, "Adana'da yaşıyorum. Kendimi buradaki insanlara duygusal ve fiziksel olarak yakın hissediyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan İtalyan basını, Montella'nın depremzedeler için yaptığı yardımlardan bahsetti. Monetella ise İtalyan halkından Türkiye'deki depremzedelere yardım çağrısında bulundu.Montella "İnsanların yardım edeceğine eminim. Bu yardımın ana amacı evsiz kalanlar için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye bu konuyla ilgili bir yer belirledi ve oraya bu evlerden yapılacak" dedi.
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vincenzo montella, deprem
vincenzo montella, deprem
Vincenzo Montella, İtalyan basınına konuştu: İnsanlar sokaklarda, yardım edin
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'de Kahramanmaraşlı depremler ve sonrasında yaşananlarla ilgili İtalyan basınına bilgi verdi ve yardım çağrısında bulundu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Montella, kendi ülkesinin basınına depremi ve sonrasında yaşananları aktardı.
Hatay'da 20 Şubat Pazartesi akşam saatlerinde meydana gelen iki depremle ilgili konuşan Montella, "Burada insanlar sokaklarda, zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi" dedi.
İtalyan teknik adam ayrıca, "Adana'da yaşıyorum. Kendimi buradaki insanlara duygusal ve fiziksel olarak yakın hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İtalyan basını, Montella'nın depremzedeler için yaptığı yardımlardan bahsetti. Monetella ise İtalyan halkından Türkiye'deki depremzedelere yardım çağrısında bulundu.
Montella "İnsanların yardım edeceğine eminim. Bu yardımın ana amacı evsiz kalanlar için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye bu konuyla ilgili bir yer belirledi ve oraya bu evlerden yapılacak" dedi.