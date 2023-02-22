https://sputniknews.com.tr/20230222/abdde-bir-ilk-seattle-sehri-hindistanla-birlikte-anilan-kast-ayrimciligini-yasakladi-1067365815.html

ABD'de bir ilk: Seattle şehri, Hindistan'la birlikte anılan kast ayrımcılığını yasakladı

ABD'de bir ilk: Seattle şehri, Hindistan'la birlikte anılan kast ayrımcılığını yasakladı

Göçmen ülkesi ABD'de küresel kapitalizm protestolarının beşiği olarak tanınan sol eğilimli Seattle, Hindistan'a özgü kast ayrımcılığını yasaklayan ilk şehir... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T12:39+0300

2023-02-22T12:39+0300

2023-02-22T13:12+0300

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Seattle Belediye Meclisi'nde Hindistan kökenli üye Kshama Sawant'ın kast ayrımcılığına karşı hazırladığı tasarı kabul edildi. Böylece Seattle, kasta dayalı ayrımcılığı yasaklayan ilk ABD şehri oldu.Meclis'te 2014'ten beri Sosyalist Alternatif üyesi olarak görev yapan Sawant, kast önyargısına karşı mücadelenin 'her türlü baskıya karşı mücadeleyle derinden bağlantılı olduğunu' söyledi.Savunucularına göre yasak, kast önyargısının ABD'de daha yaygın hale gelmesini önlemek için gerekli.Son yıllarda ABD üniversitelerinin kampüslerinde benzer kast önyargısı yasakları getirilmişti. Hindistan'daki 3 bin yıllık kast sistemi, Hindu toplumunu katı hiyerarşik gruplara ayırıyor. Daha önce Hindistan'da üst sınıf bir Hindu Brahman ailesinde büyürken kast ayrımcılığına tanıklık ettiğinden söz etmiş olan Seattle Belediye Meclisi'nin tek Hindistan kökenli üyesi, "Kast ayrımcılığı sadece başka ülkelerde olmuyor. Seattle ve ABD'nin dört bir yanındaki şehirlerde Güney Asyalı Amerikalı ve diğer göçmen çalışanlar teknoloji sektörü dahil işyerlerinde kast ayrımcılığıyla karşılaşıyor" dedi. Göç Politikası Enstitüsü adlı düşünce kuruluşuna göre ABD, yurtdışında yaşayan Hintliler için en popüler ikinci destinasyon. ABD'deki Hintli diasporasının 1980'de yaklaşık 206 binken 2021'de yaklaşık 2.7 milyona yükseldiği tahmin ediliyor. Güney Asyalı Amerikalılar Birlikte Liderlik Ediyor adlı gruba göre de ABD'de yaşayan Güney Asyalı sayısı 2010 nüfus sayımında 3.5 milyonu geçerken artık yaklaşık 5.4 milyona çıktı. Çoğunun kökleri Bangladeş, Butan, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka'ya kadar uzanıyor.ABD'de özellikle teknoloji sektöründe Hindistan kökenli çalışanların büyük ağırlığı var. Başta teknoloji olmak üzere pek çok büyük şirketin CEO'su ve diğer üst düzey yöneticilerinin Hindistan kökenli olması da dikkat çekici boyutta. Seattle'daki kast ayrımcılığı yasağına ABD yasaları zaten bu tür ayrımcılığı yasakladığı için yasağın gerekli olmadığını savunan bazı Hindu Amerikalı gruplar karşı çıktı.Açık mektup yayımlayan Washington DC merkezli Hindu Amerikan Federasyonu, 'kararın övgüye değer amaçları olsa bile adil olmayan şekilde tüm bir topluluğu ulusal kökenleri ve soyları temelinde farklı muamele için ayırdığını ve hedef gösterdiğini' iddia etti. Hintli Amerikalıların Seattle şehrinin bulunduğu Washington eyaleti nüfusunun yüzde 2'sinden daha azını oluşturduğuna dikkat çeken Federasyon, kasta dayalı herhangi bir yaygın ayrımcılığa dair çok az kanıt olduğunu savundu.Hindistan'da 1948'de kağıt üzerinde yasaklanan kast ayrımcılığı, özellikle geçmişte 'dokunulmazlar' olarak adlandırılan en alt kast Dalitlere karşı devam ediyor.

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