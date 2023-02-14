https://sputniknews.com.tr/20230214/trumpin-ilk-rakibi-kendi-doneminin-bm-temsilcisi-nikki-haley-1067028036.html

Trump'ın ilk rakibi kendi döneminin BM Temsilcisi Nikki Haley

Trump'ın ilk rakibi kendi döneminin BM Temsilcisi Nikki Haley

Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olma kampanyasına ilk meydan okuma kendi ekibinin eski bir üyesinden geldi. Eski Güney... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T15:31+0300

2023-02-14T15:31+0300

2023-02-14T16:00+0300

dünya

nikki haley

donald trump

abd

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Nikki Haley, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıklarken, kendisini BM Temsilcisi atamış önceki Başkan Donald Trump'a meydan okuyup Washington'da yeni nesil liderliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Hindistan göçmeni bir aileden gelen 51 yaşındaki eski vali ve BM Temsilcisi, yayımladığı videoda, "Ben Nikki Haley ve başkanlığa adayım" diyerek şöyle devam etti:"Mali sorumluluğu yeniden keşfetmek, sınırlarımızı güvence altına almak ve ülkemizi, gururumuzu ve amacımızı güçlendirmek için yeni nesil liderliğin zamanı geldi."BM Temsilcisi olarak dış politika tecrübesine de atıf yapan Haley "Çin ve Rusya ilerliyor. Hepsi bize zorbalık yapabileceğini, bizi tekmeleyebileceğini düşünüyor. Benim hakkımda şunu bilmelisiniz: Zorbalara tahammülüm yok. Ve tekmeye yanıt verdiğinizde eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız daha çok can acıtırsınız" diye ekledi. Haley'in seçilmesi ABD'nin ilk kadın ve ilk Hindistan kökenli başkanı olması adına gelir. Ancak Cumhuriyetçi Parti'nin aday havuzunun gelecek haftalar ve aylarda daha öne çıkan isimlerle genişlemesi bekleniyor. Adaylıkta gözü olan diğer yüksek profilli Cumhuriyetçiler arasında Florida Valisi Ron DeSantis, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Carolina Senatörü Tim Scott, New Hampshire Valisi Chris Sununu ve eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson yer alıyor.

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