https://sputniknews.com.tr/20230214/trumpin-ilk-rakibi-kendi-doneminin-bm-temsilcisi-nikki-haley-1067028036.html
Trump'ın ilk rakibi kendi döneminin BM Temsilcisi Nikki Haley
Trump'ın ilk rakibi kendi döneminin BM Temsilcisi Nikki Haley
Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olma kampanyasına ilk meydan okuma kendi ekibinin eski bir üyesinden geldi. Eski Güney... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T15:31+0300
2023-02-14T15:31+0300
2023-02-14T16:00+0300
dünya
nikki haley
donald trump
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103155/48/1031554814_0:218:2085:1391_1920x0_80_0_0_986da43c7e998438f412cb49971ae9ea.jpg
Nikki Haley, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıklarken, kendisini BM Temsilcisi atamış önceki Başkan Donald Trump'a meydan okuyup Washington'da yeni nesil liderliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Hindistan göçmeni bir aileden gelen 51 yaşındaki eski vali ve BM Temsilcisi, yayımladığı videoda, "Ben Nikki Haley ve başkanlığa adayım" diyerek şöyle devam etti:"Mali sorumluluğu yeniden keşfetmek, sınırlarımızı güvence altına almak ve ülkemizi, gururumuzu ve amacımızı güçlendirmek için yeni nesil liderliğin zamanı geldi."BM Temsilcisi olarak dış politika tecrübesine de atıf yapan Haley "Çin ve Rusya ilerliyor. Hepsi bize zorbalık yapabileceğini, bizi tekmeleyebileceğini düşünüyor. Benim hakkımda şunu bilmelisiniz: Zorbalara tahammülüm yok. Ve tekmeye yanıt verdiğinizde eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız daha çok can acıtırsınız" diye ekledi. Haley'in seçilmesi ABD'nin ilk kadın ve ilk Hindistan kökenli başkanı olması adına gelir. Ancak Cumhuriyetçi Parti'nin aday havuzunun gelecek haftalar ve aylarda daha öne çıkan isimlerle genişlemesi bekleniyor. Adaylıkta gözü olan diğer yüksek profilli Cumhuriyetçiler arasında Florida Valisi Ron DeSantis, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Carolina Senatörü Tim Scott, New Hampshire Valisi Chris Sununu ve eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson yer alıyor.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103155/48/1031554814_0:22:2085:1586_1920x0_80_0_0_ea41db4c78f339e1a699df17ae288828.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nikki haley, donald trump, abd
nikki haley, donald trump, abd
Trump'ın ilk rakibi kendi döneminin BM Temsilcisi Nikki Haley
15:31 14.02.2023 (güncellendi: 16:00 14.02.2023) Abone ol
Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olma kampanyasına ilk meydan okuma kendi ekibinin eski bir üyesinden geldi. Eski Güney Carolina Valisi ve BM Temsilcisi Nikki Haley, 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıkladı.
Nikki Haley, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıklarken, kendisini BM Temsilcisi atamış önceki Başkan Donald Trump'a meydan okuyup Washington'da yeni nesil liderliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.
Hindistan göçmeni bir aileden gelen 51 yaşındaki eski vali ve BM Temsilcisi, yayımladığı videoda, "Ben Nikki Haley ve başkanlığa adayım" diyerek şöyle devam etti:
"Mali sorumluluğu yeniden keşfetmek, sınırlarımızı güvence altına almak ve ülkemizi, gururumuzu ve amacımızı güçlendirmek için yeni nesil liderliğin zamanı geldi."
BM Temsilcisi olarak dış politika tecrübesine de atıf yapan Haley "Çin ve Rusya ilerliyor. Hepsi bize zorbalık yapabileceğini, bizi tekmeleyebileceğini düşünüyor. Benim hakkımda şunu bilmelisiniz: Zorbalara tahammülüm yok. Ve tekmeye yanıt verdiğinizde eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız daha çok can acıtırsınız" diye ekledi.
Haley'in seçilmesi ABD'nin ilk kadın ve ilk Hindistan kökenli başkanı olması adına gelir. Ancak Cumhuriyetçi Parti'nin aday havuzunun gelecek haftalar ve aylarda daha öne çıkan isimlerle genişlemesi bekleniyor. Adaylıkta gözü olan diğer yüksek profilli Cumhuriyetçiler arasında Florida Valisi Ron DeSantis, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Carolina Senatörü Tim Scott, New Hampshire Valisi Chris Sununu ve eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson yer alıyor.