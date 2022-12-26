https://sputniknews.com.tr/20221226/kraliyet-ailesinden-bile-zengin-basbakanin-bir-evsize-ne-isle-mesgulsun-diye-sormasi-tepki-cekti-1065018540.html

Kraliyet ailesinden bile zengin başbakanın bir evsize 'Ne işle meşgulsün' diye sorması, tepki çekti

Kraliyet ailesinden bile zengin başbakanın bir evsize 'Ne işle meşgulsün' diye sorması, tepki çekti

Britanya'da hayat pahalılığı krizi nedeniyle kamu sektöründe tarihi çapta grevler düzenlenirken, ilk Hindistan kökenli Başbakan Rishi Sunak'ın Noel vesilesiyle... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T11:14+0300

2022-12-26T11:14+0300

2022-12-26T11:14+0300

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730 milyon sterlinlik servetiyle kraliyet ailesinin iki katı zengin Britanya Başbakanı Rishi Sunak'ın evsiz barınağında yemek dağıtırken sohbet ettiği evsiz bir erkeğe "İş dünyasında mı çalışıyorsun" diye sorması, 'halkın halinden anlamadığına' dair eleştirileri beraberinde getirdi.Sunak, kameralar önünde kahvaltı dağıtırken, Dean isimli evsiz bir erkekle ekonomi sohbetine girdi.Dean'in "Ekonomiyi düzeltiyor musunuz" sorusuna "Tam da bunu yapmaya çalışıyorum" yanıtını veren Sunak, finans ve ekonomi ile ilgilendiğini söyleyen Dean'e "Ne işle meşgulsün? İş dünyasında mı çalışıyorsun?" sorusunu yöneltti."Hayır, aslına bakarsınız şu anda evsiz bir insanım" yanıtını veren Dean, geçmişte finans sektöründe çalıştığını belirten Sunak'ın 'bankacılık veya finans alanında çalışmak isteyip istemediği' sorusuyla karşılaştı.Dean, "Benim için fark etmez, ama bilemiyorum, önce Noel'i atlatmak istiyorum" diyerek ekledi:"Burasının bana geçici barınma bulmasını umuyorum ki, sokakta kalmayayım."Başbakana en büyük tepki anamuhalefetteki İşçi Partisi'nden geldi. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Sunak'ın sohbetini 'dayanılmaz derecede acı verici' diye nitelerken, milletvekili Stella Creasy, "Bunu izlerken, başbakanın evsiz demenin 'şu anda kırsalda bir malikanesi yok' anlamına geldiğini düşündüğünden endişeleniyorum" dedi. Milletvekili Bill Esterson, Sunak'ın 'başkasının çektiği zorlukları anlayamadığını' söyledi.Öncesinde hükümet, evsizlikle mücadeleye 3 yıl boyunca 2 milyar sterlinlik bütçe ayırdığını duyurdu. Servetinin önemli kısmı Hintli milyarder N. R. Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murthy ile evliliğinden kaynaklanan Sunak, bir zamanlar Londra'daki Goldman Sachs'ta analist olarak çalıştı, bankada demiryolları ve medya dahil olmak üzere ABD hisse senetlerini takip ederek yaklaşık üç yıl geçirdi, siyasete atılmadan önce bir hedge fonda çalıştı ve bir diğerini kurdu.

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rishi sunak, britanya, ingiltere, evsiz, işsiz