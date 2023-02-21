https://sputniknews.com.tr/20230221/trabzonspor-basel-macinin-bilet-gelirleri-afada-bagislandi-1067303532.html

Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı

Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Basel maçının bilet geliri AFAD'a bağışlandı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T05:20+0300

2023-02-21T05:20+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

trabzonspor

basel

uefa avrupa konferans ligi

deprem

yardım

bilet

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışladığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD'a aktarıldı. Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz."

https://sputniknews.com.tr/20230218/trabzonspor-basel-macinda-toplanan-oyuncaklar-depremzede-cocuklara-ulasti-1067206645.html

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trabzonspor, basel, uefa avrupa konferans ligi, deprem, yardım, bilet, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)