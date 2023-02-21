https://sputniknews.com.tr/20230221/trabzonspor-basel-macinin-bilet-gelirleri-afada-bagislandi-1067303532.html
Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı
Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Basel maçının bilet geliri AFAD'a bağışlandı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T05:20+0300
2023-02-21T05:20+0300
2023-02-21T05:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
trabzonspor
basel
uefa avrupa konferans ligi
deprem
yardım
bilet
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışladığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD'a aktarıldı. Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz."
https://sputniknews.com.tr/20230218/trabzonspor-basel-macinda-toplanan-oyuncaklar-depremzede-cocuklara-ulasti-1067206645.html
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trabzonspor, basel, uefa avrupa konferans ligi, deprem, yardım, bilet, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
trabzonspor, basel, uefa avrupa konferans ligi, deprem, yardım, bilet, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Basel maçının bilet geliri AFAD'a bağışlandı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışladığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD'a aktarıldı. Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz."