Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı

Taraftar gelirinin tamamının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlandığı maçta bordo-mavili taraftarlar ayrıca maç öncesinde çocuklar için oyuncak getirdi.
Taraftar gelirinin tamamının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlandığı maçta bordo-mavili taraftarlar ayrıca maç öncesinde çocuklar için oyuncak getirdi.
Trabzonspor taraftar grupları da Türkiye'nin farklı noktalarından kampanyaya destek verdi.
Trabzonspor taraftar grupları da Türkiye'nin farklı noktalarından kampanyaya destek verdi.
Üzerindeki notlarla Kahramanmaraş'a ulaşan oyuncaklar, 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kentte çocuklara hediye edildi.
Üzerindeki notlarla Kahramanmaraş'a ulaşan oyuncaklar, 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kentte çocuklara hediye edildi.
Kampanya yürütücülerinden Asım Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maç esnasında kendiliğinden gelişerek daha sonra kampanya olarak devam ettirilen oyuncak bağışının tahmin ettiklerinin çok üzerinde ilgi gördüğünü söyledi.
Kampanya yürütücülerinden Asım Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maç esnasında kendiliğinden gelişerek daha sonra kampanya olarak devam ettirilen oyuncak bağışının tahmin ettiklerinin çok üzerinde ilgi gördüğünü söyledi.
Bağışlanan bir tır oyuncağın Kahramanmaraş'ta dağıtıldığını anlatan Öztürk, "Türkiye'nin birçok yerinde 'çocuklara oyuncak' adı altında bir kampanya başlatıldı. Özellikle Trabzonspor Kulübü tarafından başlatılan kampanyada çok sayıda oyuncak bağışlandı" dedi.
Bağışlanan bir tır oyuncağın Kahramanmaraş'ta dağıtıldığını anlatan Öztürk, "Türkiye'nin birçok yerinde 'çocuklara oyuncak' adı altında bir kampanya başlatıldı. Özellikle Trabzonspor Kulübü tarafından başlatılan kampanyada çok sayıda oyuncak bağışlandı" dedi.