Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı

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Bağışlanan bir tır oyuncağın Kahramanmaraş'ta dağıtıldığını anlatan Öztürk, "Türkiye'nin birçok yerinde 'çocuklara oyuncak' adı altında bir kampanya başlatıldı. Özellikle Trabzonspor Kulübü tarafından başlatılan kampanyada çok sayıda oyuncak bağışlandı" dedi.