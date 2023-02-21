https://sputniknews.com.tr/20230221/rusyadan-turkiyeye-vize-kolayligi-rezervasyon-yaptiranlar-turist-vizesi-alabilecek-1067321047.html
Rusya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı: Rezervasyon yaptıranlar turist vizesi alabilecek
Rusya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı: Rezervasyon yaptıranlar turist vizesi alabilecek
Rusya hükümeti, Türkiye de dahil 19 ülkenin vatandaşlarına otel veya başka bir konaklama tesisi rezervasyonuna dair teyit belgesi sunarak vize alma hakkı... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T13:40+0300
2023-02-21T13:40+0300
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Rusya'da hükümet, vatandaşları rezervasyon belgesiyle turist vizesi alabilecek 19 ülkeden oluşan listeyi onayladı.Rusya'daki yasal düzenlemelerin yayınlandığı resmi portalda kamuoyuyla paylaşılan listeye göre Türkiye, Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Güney Kore, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland ve Filipinler'den oluşan 19 ülkenin vatandaşları, Rusya'nın ortak otel, kayak pisti ve plaj listesinde yer alan işletmelerde rezervasyon yaptırdığına dair belge sunmak koşuluyla 6 aya kadar turist vizesi alabilecek.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 15 Şubat'ta Duma'da yaptığı konuşmada Moskova'nın 11 ülkeyle vize rejimini basitleştirme ve yaklaşık 70 dost ülkenin vatandaşlarına yönelik elektronik vize kısıtlamalarını kaldırma konusunda çalışma yaptığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-ile-ab-ulkeleri-arasinda-vize-kolayligi-uygulamasi-yururlukten-kalkti-1061099965.html
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Rusya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı: Rezervasyon yaptıranlar turist vizesi alabilecek
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Rusya hükümeti, Türkiye de dahil 19 ülkenin vatandaşlarına otel veya başka bir konaklama tesisi rezervasyonuna dair teyit belgesi sunarak vize alma hakkı tanıdı.
Rusya'da hükümet, vatandaşları rezervasyon belgesiyle turist vizesi alabilecek 19 ülkeden oluşan listeyi onayladı.
Rusya'daki yasal düzenlemelerin yayınlandığı resmi portalda kamuoyuyla paylaşılan listeye göre Türkiye, Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Güney Kore, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland ve Filipinler'den oluşan 19 ülkenin vatandaşları, Rusya'nın ortak otel, kayak pisti ve plaj listesinde yer alan işletmelerde rezervasyon yaptırdığına dair belge sunmak koşuluyla 6 aya kadar turist vizesi alabilecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 15 Şubat'ta Duma'da yaptığı konuşmada Moskova'nın 11 ülkeyle vize rejimini basitleştirme ve yaklaşık 70 dost ülkenin vatandaşlarına yönelik elektronik vize kısıtlamalarını kaldırma konusunda çalışma yaptığını açıklamıştı.