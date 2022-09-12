https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-ile-ab-ulkeleri-arasinda-vize-kolayligi-uygulamasi-yururlukten-kalkti-1061099965.html

Rusya ile AB ülkeleri arasında vize kolaylığı uygulaması yürürlükten kalktı

Rusya ile AB ülkeleri arasında vize kolaylığı uygulaması yürürlükten kalktı

Avrupa Birliği Konseyi'nin Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma kararı bugün itibarı ile yürürlüğe girdi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T16:53+0300

2022-09-12T16:53+0300

2022-09-12T16:54+0300

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma kararı bugün itibarı ile yürürlüğe girdi, bunun sonucunda Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi verme koşulları ve süreleri değişecek.Böylece başvuru belgelerinin değerlendirilmesi ve vize verilmesi için süreler bundan böyle en az 15 gün olacak, bazı durumlarda ise 45 güne kadar uzatılacak. Vize harç ücreti 35’ten 80 euro'ya, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 35’ten 40 euro'ya çıkarıldı.Ayrıca vize merkezine veya konsolosluğa sunulması için gereken evrak sayısı da artacak. Schengen ülkelerinin konsoloslukları, vize başvuruları için standart listede yer almayanlar da dahil olmak üzere başvuru sahiplerinden ek belgeler talep edebilecek.AB Komisyonu, ülkeleri Rus vatandaşlarından gelen başvuruları titiz bir şekilde kontrol etmeye ve tek seferlik kısa seyahatler için Schengen vizeleri vermeye çağırdı.Komisyonun konuya ilişkin açıklamasında, “Eğer vatandaş herhangi bir üye devletin kamu düzenine, iç güvenliğine veya uluslararası ilişkilerine yönelik bir tehdit olarak görülüyorsa vize, bireysel değerlendirme temelinde reddedilmeli. Ayrıca ülkeler, vize süresi sona erince AB'den ayrılacağından şüphelendikleri başvuru sahibine de vize vermeyi reddetmeli” ifadelerine yer verildi.Şimdiye kadar verilen vizeler geçerliliğini koruyor, ancak üye ülkelerin herhangi birine yönelik güvenlik tehdidi konusunda endişeleri varsa AB Komisyonu Schengen'in iptal edilmesini tavsiye ediyor.Bununla birlikte AB ülkeleri, kendi tercihlerine göre Schengen bölgesinin geri kalanına erişim hakkı olmaksızın sadece bir ülke için vize verebilecek.AB, hayati önem teşkil eden meseleler ile ilgili seyahat eden başvuru sahiplerine açık kalacak. Örneğin AB vatandaşlarının aile fertlerine, gazetecilere, muhaliflere, sivil toplum temsilcilerine, öğrencilere ve bilim insanlarına vizede öncelik tanınacak. Turizm amaçlı başvurular ise en son değerlendirilecek, belgelerine ‘düşük öncelikli’ statüsü verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20220908/politico-avrupa-birligi-artik-rusyaya-karsi-ek-yaptirimlar-dusunmuyor-1060974466.html

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