https://sputniknews.com.tr/20230220/rusya-acil-durumlar-bakanligina-bagli-ucaklar-suriyeye-insani-yardim-ulastirdi-1067282902.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı uçaklar Suriye’ye insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı uçaklar Suriye’ye insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Suriye’de şiddetli depremden etkilenen halka 56 ton insani yardım malzemesinin ulaştırıldığını duyurdu. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T17:23+0300
2023-02-20T17:23+0300
2023-02-20T17:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
rusya
insani yardım
deprem
rusya acil durum bakanlığı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait iki İl-76 özel uçağı Suriye’ye insani yardım ulaştırdı. Yardımın içinde gıda ürünleri, temel ihtiyaç malzemeleri, battaniyeler, yastıklar ve hijyen ürünleri yer alıyor” ifadelerine yer verildi.İnsani misyon kapsamında, toplamda Suriye’ye 336 ton yardımın ulaştırıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/cecenistandan-turkiye-ve-suriyeye-6-insani-yardim-ucagi-1066939882.html
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suriye, rusya, insani yardım, deprem, rusya acil durum bakanlığı
suriye, rusya, insani yardım, deprem, rusya acil durum bakanlığı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı uçaklar Suriye’ye insani yardım ulaştırdı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Suriye’de şiddetli depremden etkilenen halka 56 ton insani yardım malzemesinin ulaştırıldığını duyurdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait iki İl-76 özel uçağı Suriye’ye insani yardım ulaştırdı. Yardımın içinde gıda ürünleri, temel ihtiyaç malzemeleri, battaniyeler, yastıklar ve hijyen ürünleri yer alıyor” ifadelerine yer verildi.
İnsani misyon kapsamında, toplamda Suriye’ye 336 ton yardımın ulaştırıldığı kaydedildi.