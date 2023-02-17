https://sputniknews.com.tr/20230217/tuik-2022nin-son-ceyreginde-issizlik-yuzde-102-oldu-1067154824.html

TÜİK: 2022'nin son çeyreğinde işsizlik yüzde 10.2 oldu

TÜİK: 2022'nin son çeyreğinde işsizlik yüzde 10.2 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 10,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 583... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T10:37+0300

2023-02-17T10:37+0300

2023-02-17T10:37+0300

ekonomi

işsizlik

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 148 bin kişi artarak 3 milyon 583 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,2 puanlık yükselişle yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azaldı.Genç nüfusta işsizlik 19.2 olduGeçen yılın dördüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artışla yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,8, kadınlarda ise yüzde 25,5 olarak tahmin edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230217/bakan-kasapoglu-ogrencileri-magdur-etmeyecegiz-1067153669.html

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işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)