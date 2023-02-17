https://sputniknews.com.tr/20230217/bakan-kasapoglu-ogrencileri-magdur-etmeyecegiz-1067153669.html

Bakan Kasapoğlu: Öğrencileri mağdur etmeyeceğiz

Bakan Kasapoğlu: Öğrencileri mağdur etmeyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının depremzedelere açılması ile ilgili... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T10:02+0300

2023-02-17T10:02+0300

2023-02-17T10:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

öğrenci

yurt

konaklama

kyk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066966893_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d306ee1f4c12d676f0a36feecf663b37.jpg

Kasapoğlu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, yurtların kapasitesine ilişkin "Bizim total kapasitemiz 850 bin. Ama yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Ailesi deprem bölgesinde olan öğrencilerin kalma talepleri varsa onlar kalacak. Staj yapan öğrenciler, çalışan öğrenciler, üniversitede olması zaruri olan öğrencilerle durumu dengeleyeceğiz. Önceliğimiz boş kapasitelerin değerlendirilmesi, sonra kendiliğine göre bir planlama yapacağız" dedi.'Konaklama ihtiyacı olan öğrenciler kalmaya devam edecek'Kalma ihtiyacı olan öğrencilerin yurtlarda konaklamaya devam edebileceğinin altını çizen Kasapoğlu, "Tabii ki. Onları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. O yüzden planlamayı boş yerlere göre gerçekleştiriyoruz" dedi.Bakan Kasapoğlu şu noktalara da dikkat çekti:

https://sputniknews.com.tr/20230216/bakan-kurum-56-bin-80-binanin-yikik-acil-yikilacak-ve-agir-hasarli-olarak-tespitini-yaptik-1067133177.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, öğrenci, yurt, konaklama, kyk