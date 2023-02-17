https://sputniknews.com.tr/20230217/bakan-kasapoglu-ogrencileri-magdur-etmeyecegiz-1067153669.html
Bakan Kasapoğlu: Öğrencileri mağdur etmeyeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Öğrencileri mağdur etmeyeceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının depremzedelere açılması ile ilgili... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T10:02+0300
2023-02-17T10:02+0300
2023-02-17T10:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
öğrenci
yurt
konaklama
kyk
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Kasapoğlu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, yurtların kapasitesine ilişkin "Bizim total kapasitemiz 850 bin. Ama yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Ailesi deprem bölgesinde olan öğrencilerin kalma talepleri varsa onlar kalacak. Staj yapan öğrenciler, çalışan öğrenciler, üniversitede olması zaruri olan öğrencilerle durumu dengeleyeceğiz. Önceliğimiz boş kapasitelerin değerlendirilmesi, sonra kendiliğine göre bir planlama yapacağız" dedi.'Konaklama ihtiyacı olan öğrenciler kalmaya devam edecek'Kalma ihtiyacı olan öğrencilerin yurtlarda konaklamaya devam edebileceğinin altını çizen Kasapoğlu, "Tabii ki. Onları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. O yüzden planlamayı boş yerlere göre gerçekleştiriyoruz" dedi.Bakan Kasapoğlu şu noktalara da dikkat çekti:
https://sputniknews.com.tr/20230216/bakan-kurum-56-bin-80-binanin-yikik-acil-yikilacak-ve-agir-hasarli-olarak-tespitini-yaptik-1067133177.html
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deprem, öğrenci, yurt, konaklama, kyk
deprem, öğrenci, yurt, konaklama, kyk
Bakan Kasapoğlu: Öğrencileri mağdur etmeyeceğiz
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının depremzedelere açılması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “öğrencileri mağdur etmeyeceklerini” söyledi. Kasapoğlu, depremzedelerin eğitimlerine yönelik ise "YÖK, önümüzdeki günlerde bu konuyu detaylarıyla açıklayacak" dedi.
Kasapoğlu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’
ye açıklamalarda bulundu.
Bakan Kasapoğlu, yurtların kapasitesine ilişkin "Bizim total kapasitemiz 850 bin. Ama yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Ailesi deprem bölgesinde olan öğrencilerin kalma talepleri varsa onlar kalacak. Staj yapan öğrenciler, çalışan öğrenciler, üniversitede olması zaruri olan öğrencilerle durumu dengeleyeceğiz. Önceliğimiz boş kapasitelerin değerlendirilmesi, sonra kendiliğine göre bir planlama yapacağız" dedi.
'Konaklama ihtiyacı olan öğrenciler kalmaya devam edecek'
Kalma ihtiyacı olan öğrencilerin yurtlarda konaklamaya devam edebileceğinin altını çizen Kasapoğlu, "Tabii ki. Onları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. O yüzden planlamayı boş yerlere göre gerçekleştiriyoruz" dedi.
Bakan Kasapoğlu şu noktalara da dikkat çekti:
"AFAD’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni planlamaları var. Kalıcı konut çalışmaları, çadır kent, konteyner kent kurma çalışmaları var. Onlarla eşgüdümlü gideceğiz. Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) bu anlamda çalışmaları var. Yüksek Öğretim Kurulu, önümüzdeki günlerde bu konuyu detaylarıyla açıklayacak. İlk andan itibaren depremzedelerin yanındayız. Hiç endişe etmelerine gerek yok. Devlet tüm imkânlarıyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla onların yanında. Gelişen süreçlere göre onların mutlu olmasını sağlamak adına yeni uygulamalar olacak."