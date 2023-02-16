https://sputniknews.com.tr/20230216/bakan-kurum-56-bin-80-binanin-yikik-acil-yikilacak-ve-agir-hasarli-olarak-tespitini-yaptik-1067133177.html
Bakan Kurum: 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık
Bakan Kurum: 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T18:15+0300
2023-02-16T18:15+0300
2023-02-16T18:30+0300
murat kurum
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
bina
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Malatya’da deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen illerde kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmaları yürüttükleri açıkladı.Bakan Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerde "Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz" dedi.Murat Kurum deprem bölgesinde "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık" açıklamasında da bulundu.
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murat kurum, deprem, bina
murat kurum, deprem, bina
Bakan Kurum: 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık
18:15 16.02.2023 (güncellendi: 18:30 16.02.2023) Abone ol
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık" açıklamasında bulundu.
Malatya’da deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen illerde kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmaları yürüttükleri açıkladı.
Bakan Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerde "Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz" dedi.
Murat Kurum deprem bölgesinde "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık" açıklamasında da bulundu.