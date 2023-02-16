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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/bakan-kurum-56-bin-80-binanin-yikik-acil-yikilacak-ve-agir-hasarli-olarak-tespitini-yaptik-1067133177.html
Bakan Kurum: 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık
Bakan Kurum: 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T18:15+0300
2023-02-16T18:30+0300
murat kurum
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
bina
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Malatya’da deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen illerde kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmaları yürüttükleri açıkladı.Bakan Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerde "Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz" dedi.Murat Kurum deprem bölgesinde "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık" açıklamasında da bulundu.
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murat kurum, deprem, bina
murat kurum, deprem, bina

Bakan Kurum: 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık

18:15 16.02.2023 (güncellendi: 18:30 16.02.2023)
© İHA / ENES BEKTAŞ - ORKUN KAYA - SELÇUK AKYOL-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© İHA / ENES BEKTAŞ - ORKUN KAYA - SELÇUK AKYOL-
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık" açıklamasında bulundu.
Malatya’da deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen illerde kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmaları yürüttükleri açıkladı.
Bakan Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerde "Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz" dedi.
Murat Kurum deprem bölgesinde "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık" açıklamasında da bulundu.
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