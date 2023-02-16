https://sputniknews.com.tr/20230216/bakan-kurum-56-bin-80-binanin-yikik-acil-yikilacak-ve-agir-hasarli-olarak-tespitini-yaptik-1067133177.html

Bakan Kurum: 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık

Bakan Kurum: 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T18:15+0300

2023-02-16T18:15+0300

2023-02-16T18:30+0300

murat kurum

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

bina

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Malatya’da deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen illerde kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmaları yürüttükleri açıkladı.Bakan Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerde "Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz" dedi.Murat Kurum deprem bölgesinde "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık" açıklamasında da bulundu.

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2023

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murat kurum, deprem, bina