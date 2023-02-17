https://sputniknews.com.tr/20230217/fransanin-montpellier-kentinde-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-1067153476.html

Fransa'nın Montpellier kentinde toplu taşıma ücretsiz olacak

Fransa'nın Montpellier kentinde toplu taşıma ücretsiz olacak

Fransa'nın güneyindeki Montpellier kenti, toplu taşıma hizmetini ücretsiz hale getirmeye hazırlanıyor. Kent, ilgili uygulamayla ülkedeki ilk metropol olacak. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T09:41+0300

2023-02-17T09:41+0300

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dünya

fransa

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toplu taşıma

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Fransa'nın güneyindeki Montpellier kenti sakinleri, 21 Aralı 2023'ten itibaren otobüs ve tramvay hizmetlerin ücretsiz olarak erişebilecek.Uygulama, emisyonları ve hava kirliliğini azaltmanın yanı sıra kent sakinlerine ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.Montpellier Belediye Başkanı Michaël Delafosse, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ücretsiz toplu taşıma getirerek ekolojik geçiş için çalışan büyük bir sosyal adalet ve ilerleme önlemi alma konusunda cesur davranıyoruz" dedi.Kent yönetimi, 2020'nin eylül ayından bu yana hafta sonları ücretsiz toplu taşıma uygulamasını sürdürüyordu.Bu uygulama, 2021 yılında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için hafta içi günlere de genişletilmişti.Uygulamanın genişletilmesi, kentin bisiklet yollarına yapılan yatırımlar ve düşük emisyonlu bir bölgenin oluşturulmasını da içeren sıfır karbon hedefine yönelik 150 milyon euro'luk teşebbüsün parçası olarak öne çıkıyor.Fakat Montpellier, Fransa açısından bir ilki teşkil etmiyor.Ülkenin nüfusu 150 binden az kasaba ve kentlerin halihazırda ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunuluyor.Yaklaşık 200 bin nüfuslu Dunkirk, şu ana kadar ücretsiz ulaşımı benimseyen en büyük kentti. Kent, 2018 yılında ücretsiz otobüs seferlerini başlattıktan sonra yolcu sayısı ortalama yüzde 85 oranında arttı.Marsilya'nın banliyösü Aubagne, liman kenti Calais ve batıdaki Niort komünü de dahil olmak üzere Fransa'da toplam 39 bölgede benzer uygulamalar sürdürülüyor.Montpellier, şimdiye dek bu planı benimseyen en büyük kent olacak.

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