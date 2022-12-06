https://sputniknews.com.tr/20221206/fransada-ic-hat-ucuslari-sinirlandiriliyor-1064236043.html

Fransa'da iç hat uçuşları sınırlandırılıyor

Fransa'da iç hat uçuşları sınırlandırılıyor

Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadele gerekçesiyle iç hat uçuşlarına kısıtlama getirileceği ve trenle 2.5 saat süren mesafelere uçak seferi yapılmayacağı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T11:26+0300

2022-12-06T11:26+0300

2022-12-06T11:29+0300

dünya

fransa

uçuş

seyahat

iklim değişikliği

karbon emisyonu

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Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonunu 2030'da 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltma hedefiyle iç hat uçuşlarına kısıtlama getiriliyor.Geçen yıl parlamentoda yapılan oylamada kabul edilen 2021 İklim Yasası kapsamındaki değişikliğe göre artık trenle 2.5 saat süren mesafelere uçak seferi olmayacak.İlgili kararın Avrupa mevzuatına uygun olması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile Fransız hükümeti arasında görüşmeler yürütülüyordu.Brüksel'den onay olarak AB resmi gazetesinde yayınlanan karara göre, trenle 2.5 saatten kısa süren mesafelerde iç hat uçuşları kaldırıldı. Yolcular bunun yerine demir yoluyla ulaşımı tercih edecek.Daha önce karar, özellikle Fransız Havalimanları Birliği ve Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Avrupa şubesi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.Fransa, Avrupa genelinde özel jet kullanımının en fazla oluğu ülke olarak öne çıkarken, yeni uygulama özel jet sahiplerini kapsamıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221018/dunyanin-en-zengin-ikinci-ismi-ozel-jetini-satti-1062435571.html

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fransa, uçuş, seyahat, iklim değişikliği, karbon emisyonu