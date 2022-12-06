https://sputniknews.com.tr/20221206/fransada-ic-hat-ucuslari-sinirlandiriliyor-1064236043.html
Fransa'da iç hat uçuşları sınırlandırılıyor
Fransa'da iç hat uçuşları sınırlandırılıyor
Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadele gerekçesiyle iç hat uçuşlarına kısıtlama getirileceği ve trenle 2.5 saat süren mesafelere uçak seferi yapılmayacağı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T11:26+0300
2022-12-06T11:26+0300
2022-12-06T11:29+0300
dünya
fransa
uçuş
seyahat
iklim değişikliği
karbon emisyonu
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Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonunu 2030'da 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltma hedefiyle iç hat uçuşlarına kısıtlama getiriliyor.Geçen yıl parlamentoda yapılan oylamada kabul edilen 2021 İklim Yasası kapsamındaki değişikliğe göre artık trenle 2.5 saat süren mesafelere uçak seferi olmayacak.İlgili kararın Avrupa mevzuatına uygun olması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile Fransız hükümeti arasında görüşmeler yürütülüyordu.Brüksel'den onay olarak AB resmi gazetesinde yayınlanan karara göre, trenle 2.5 saatten kısa süren mesafelerde iç hat uçuşları kaldırıldı. Yolcular bunun yerine demir yoluyla ulaşımı tercih edecek.Daha önce karar, özellikle Fransız Havalimanları Birliği ve Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Avrupa şubesi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.Fransa, Avrupa genelinde özel jet kullanımının en fazla oluğu ülke olarak öne çıkarken, yeni uygulama özel jet sahiplerini kapsamıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221018/dunyanin-en-zengin-ikinci-ismi-ozel-jetini-satti-1062435571.html
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fransa, uçuş, seyahat, iklim değişikliği, karbon emisyonu
fransa, uçuş, seyahat, iklim değişikliği, karbon emisyonu
Fransa'da iç hat uçuşları sınırlandırılıyor
11:26 06.12.2022 (güncellendi: 11:29 06.12.2022) Abone ol
Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadele gerekçesiyle iç hat uçuşlarına kısıtlama getirileceği ve trenle 2.5 saat süren mesafelere uçak seferi yapılmayacağı açıklandı.
Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonunu 2030'da 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltma hedefiyle iç hat uçuşlarına kısıtlama getiriliyor.
Geçen yıl parlamentoda yapılan oylamada kabul edilen 2021 İklim Yasası kapsamındaki değişikliğe göre artık trenle 2.5 saat süren mesafelere uçak seferi olmayacak.
İlgili kararın Avrupa mevzuatına uygun olması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile Fransız hükümeti arasında görüşmeler yürütülüyordu.
Brüksel'den onay olarak AB resmi gazetesinde yayınlanan karara göre, trenle 2.5 saatten kısa süren mesafelerde iç hat uçuşları kaldırıldı. Yolcular bunun yerine demir yoluyla ulaşımı tercih edecek.
Daha önce karar, özellikle Fransız Havalimanları Birliği ve Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Avrupa şubesi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Fransa, Avrupa genelinde özel jet kullanımının en fazla oluğu ülke olarak öne çıkarken, yeni uygulama özel jet sahiplerini kapsamıyor.