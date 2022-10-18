https://sputniknews.com.tr/20221018/dunyanin-en-zengin-ikinci-ismi-ozel-jetini-satti-1062435571.html

Dünyanın en zengin ikinci ismi takip edilmemek için özel jetini sattı

Dünyanın en zengin ikinci ismi takip edilmemek için özel jetini sattı

Louis Vuitton gibi pahalı markaları bünyesinde barındıran LVMH’nin CEO’su ve dünyanın en zengin ikinci ismi Bernard Arnault, takip edilememek için özel jetini... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T10:23+0300

2022-10-18T10:23+0300

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yaşam

milyarder

özel jet

bernard arnault

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Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin ikinci ismi ve 133 milyar dolarlık servetin sahibi Bernard Arnault, özel jetini sattığını açıkladı.Milyarderlerin özel jetleriyle sık seyahat etmeleri, daha önce çok kez eleştiri konusu olmuştu.Twitter'da bazı kullanıcılar, zenginlerin özel uçak kullanımlarına dair veriler paylaşarak 'çevreye ne kadar zarar verdiklerine' dikkat çekiyor.Bir süredir uçağı kayıtlarda fark edilmeyen Arnault, yaptığı açıklamada bir uçağı olduğunu ve bunu sattığını, artık kiralık uçak kullandığını ve böylelikle takipten kurtulduğunu söyledi.Arnault, ayrıca özel jetleri 'sadece iş için kullandığını' kaydetti.Daha önce bir araştırmada, Fransa'daki milyardelerin özel uçaklarının sadece eylül ayında 48 saatin üzerinde uçuşlarla atmosfere 203 ton karbondioksit saldığı belirtilmişti.Özel jetler, bu yüzden uzun bir süredir iklim aktivistlerinin hedefinde yer alıyor.

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milyarder, özel jet, bernard arnault