https://sputniknews.com.tr/20230217/elon-musk-dunya-hukumeti-kurmak-insanligin-sonunu-getirebilir--1067157392.html

Elon Musk: Dünya hükümeti kurmak insanlığın sonunu getirebilir

Elon Musk: Dünya hükümeti kurmak insanlığın sonunu getirebilir

Amerikalı milyarder Elon Musk, daha önce öne sürülen'dünya hükümeti kurma' planının insanlığın sonunu getireceği uyarısını yaptı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T11:46+0300

2023-02-17T11:46+0300

2023-02-17T12:16+0300

dünya

elon musk

uzay

hükümet

birleşik arap emirlikleri (bae)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343107_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b007e912dbeb12eda9f9ad8a135554ad.jpg

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 2023 Dünya Hükümet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, tek bir dünya hükümeti kurma girişiminin, insanlığı çeşitlilikten yoksun bırakabileceği ve medeniyetin sonunu hızlandırabileceği için endişe kaynağı olduğunu söyledi.Musk, "Bu söyleyeceğim kulağa garip gelebilir ama hükümetler arası çok fazla işbirliğinin yol açacağı bir medeniyet riski yaratmaktan kaçınmak istiyoruz" dedi.Tarihte farklı medeniyetlerin birbirlerinden mesafelerle ayrıldıkları için biri düşüşe geçtiğinde diğerlerinin yükselebildiğine dikkat çeken Musk, Roma çöktüğünde, İslam'ın yükseldiğini ve Roma mirasının çoğunu korumayı ve üzerine inşa etmeyi başardığını kaydetti.Fakat Musk'a göre küreselleşmiş bir dünyada bu artık geçerli bir senaryo olmayabilir.'Uzaylı teknolojisi bulsak haberim olurdu'Musk, "Bir miktar medeniyet çeşitliliğine sahip olmak istiyoruz, öyle ki bir uygarlıkta bir şeyler ters giderse, her şey çökmesin ve insanlık ilerlemeye devam etsin" değerlendirmesini yaptı.Bildiğimiz kadarıyla başka herhangi bir gezegende bilinç geliştirmiş başka bir tür olmadığı düşünülürse, insanlığın hayatta kalma ihtiyacının evrensel bir öneme sahip olabileceğine dikkat çeken Musk, şöyle devam etti: "Uzaylı teknolojisine ya da herhangi bir uzaylı yaşamına dair kanıt görmedim. Olsa haberim olurdu. SpaceX olarak çok şey yapıyoruz. Kimsenin uzay hakkında, en azından uzay teknolojisi hakkında benden daha fazla şey bildiğini sanmıyorum."Dünya dışı yaşamın olmadığı düşüncesinin 'rahatsız edici' olduğunu, zira bunun insan medeniyetinin 'uçsuz bucaksız bir karanlıkta küçük bir mum gibi olduğu ve kolayca sönebilecek çok savunmasız küçük bir mum olduğu anlamına geldiğini' dile getirdi.Musk, insanlığın bir felaketle yok olmasını önlemek için büyük özen gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230214/snowden-ufo-panigi-dikkati-dagitma-taktigi-1067011338.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, uzay, hükümet, birleşik arap emirlikleri (bae)