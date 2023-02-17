https://sputniknews.com.tr/20230217/cin-kovid-19a-karsi-kesin-zafer-ilan-etti--1067155680.html
Çin, Kovid-19'a karşı 'kesin zafer' ilan etti
Çin, Kovid-19'a karşı 'kesin zafer' ilan etti
Çin yönetimi, geçen yılın sonunda Kovid-19 ile mücadelede ani politika değişikliğiyle kontrol tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından salgının kontrolünde... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T11:14+0300
2023-02-17T11:14+0300
2023-02-17T11:16+0300
koronavirüs
çin
koronavirüs
vaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067155803_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_409b08c93f96270e2d16a4304e43529c.jpg
Çin haber ajansı Şinhua'ya göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) en üst karar organı Siyasi Büro Daimi Komitesi, dün Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında yaptığı toplantıda ülkede salgınının son durumu ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kovid-19 önleme ve kontrol tedbirlerinin optimizasyonu için Kasım 2022'den bu yana atılan adımların kısa sürede başarıya ulaştığı ve salgına karşı 'büyük ve kesin bir zaferin kazanıldığı' belirtildi. Tedbirlerin gevşetilmesinden itibaren 200 milyondan kişide virüs görüldüğünü, 800 bine yakın ağır hastanın başarıyla tedavi edildiği kaydedilen açıklamada Çin'deki ölüm oranının dünyada en düşük seviyelerde olduğu vurgulandı. Açıklamada, sonucun, parti liderliğinin salgın durumuna ilişkin değerlendirmelerinin ve farklı aşamalarda aldığı kararların doğruluğunu ortaya koyduğu vurgulanarak, "Salgının önlemesi ve kontrolünde büyük ve kesin bir zafer kazandık. Bu kadar kalabalık nüfuslu bir ülkede hızla yayılan bir salgının başarıyla üstesinden gelerek insanlık tarihinde bir mucizeye imza attık" ifadeleri kullanıldı. Çin'in Kovid-19 salgının başından beri uyguladığı, 'sıfır vaka' olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022'de aniden kaldırılmasının ardından vakalar hızla artmış, Çin bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı. Aradan geçen 2.5 ayda 1.4 milyarlık nüfusunun yüzde 80'nin oluşturan en az 1 milyar kişiye virüs bulaştığı tahmin ediliyor. Resmi rakamlara göre 8 Aralık 2022'den 9 Şubat 2023'e kadar geçen sürede ülkede 80 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20221226/cin-koronavirus-vaka-sayilarini-gunluk-olarak-aciklamayi-birakti-1065009889.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067155803_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6145adef1969d41247d9339948d048a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, koronavirüs, vaka
Çin, Kovid-19'a karşı 'kesin zafer' ilan etti
11:14 17.02.2023 (güncellendi: 11:16 17.02.2023) Abone ol
Çin yönetimi, geçen yılın sonunda Kovid-19 ile mücadelede ani politika değişikliğiyle kontrol tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından salgının kontrolünde 'kesin zafer' kazanıldığını açıkladı.
Çin haber ajansı Şinhua'ya göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) en üst karar organı Siyasi Büro Daimi Komitesi, dün Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında yaptığı toplantıda ülkede salgınının son durumu ele alındı.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kovid-19 önleme ve kontrol tedbirlerinin optimizasyonu için Kasım 2022'den bu yana atılan adımların kısa sürede başarıya ulaştığı ve salgına karşı 'büyük ve kesin bir zaferin kazanıldığı' belirtildi.
Tedbirlerin gevşetilmesinden itibaren 200 milyondan kişide virüs görüldüğünü, 800 bine yakın ağır hastanın başarıyla tedavi edildiği kaydedilen açıklamada Çin'deki ölüm oranının dünyada en düşük seviyelerde olduğu vurgulandı.
Açıklamada, sonucun, parti liderliğinin salgın durumuna ilişkin değerlendirmelerinin ve farklı aşamalarda aldığı kararların doğruluğunu ortaya koyduğu vurgulanarak, "Salgının önlemesi ve kontrolünde büyük ve kesin bir zafer kazandık. Bu kadar kalabalık nüfuslu bir ülkede hızla yayılan bir salgının başarıyla üstesinden gelerek insanlık tarihinde bir mucizeye imza attık" ifadeleri kullanıldı.
Çin'in Kovid-19 salgının başından beri uyguladığı, 'sıfır vaka' olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022'de aniden kaldırılmasının ardından vakalar hızla artmış, Çin bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.
Aradan geçen 2.5 ayda 1.4 milyarlık nüfusunun yüzde 80'nin oluşturan en az 1 milyar kişiye virüs bulaştığı tahmin ediliyor.
Resmi rakamlara göre 8 Aralık 2022'den 9 Şubat 2023'e kadar geçen sürede ülkede 80 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.