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Çin, koronavirüs vaka sayılarını günlük olarak açıklamayı bıraktı
Çin, koronavirüs vaka sayılarını günlük olarak açıklamayı bıraktı
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verileri günlük olarak açıklamayı bıraktığını duyurdu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T00:08+0300
2022-12-26T00:08+0300
koronavirüs
çin
çin halk cumhuriyeti
kovid-19
vaka
vaka sayısı
ölüm
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugünden itibaren artık günlük bildirimlerin yapılmayacağını, salgına ilişkin verilerin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nce araştırma amaçlı paylaşılacağını bildirdi.Komisyon, Hubey eyaletinin Vuhan şehrinde ilk salgının ardından, 21 Ocak 2020'den beri vaka, ölüm, hasta ve iyileşen sayılarını, vakaların kaçının yurt dışı, kaçının yurt içi kaynaklı olduğu, kaçının hastalık belirtisi gösterdiği, kaçının göstermediğini internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımladığı günlük brifing notları ile kamuoyuna duyuruyordu.Ülkede kasım başında Kovid-19 politikasında benimsenen yön değişikliğinin ardından test zorunluluğunun kaldırılması vakaları tespit etmeyi zorlaştırırken, ölüm istatistiklerinin tutulmasında benimsenen yeni standartlar, virüse bağlı can kayıplarının büyük bölümünün kayıt dışı kalmasına yol açıyor.Hastaneler ve morglarda yoğunluk artıyorSalgın kontrol tedbirlerindeki ani değişim nedeniyle hastanelerde, kliniklerde, morglarda ve krematoryumlarda yoğunluk artarken, hayatını kaybedenlerin yakınları, ölenlerin son anlarında solunum zorluğu gibi bazı Kovid-19 semptomlarının görüldüğünü aktarıyor.Test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından çok sayıda vakanın ve virüsün doğrudan veya dolaylı etkisinin olduğu ölümlerin test yapılmadığı için kayıtlara geçmediği tahmin ediliyor.Ulusal Sağlık Komisyonu, 20 Aralık'ta Kovid-19 istatistiklerinin tutulmasına yeni standartların getirildiğini açıklamıştı. Buna göre, bundan böyle sadece virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliğinin sebep olduğu ölümlerin kayda geçirileceği, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde kronik hastalıklar veya kalp krizi gibi komplikasyonlardan hayatını kaybedenlerin istatistiklere dahil edilmeyeceğini bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221221/cin-sadece-zaturre-ve-solunum-yetmezligine-bagli-olumleri-kovid-19dan-sayacak-1064816909.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, kovid-19, vaka, vaka sayısı, ölüm
çin, çin halk cumhuriyeti, kovid-19, vaka, vaka sayısı, ölüm

Çin, koronavirüs vaka sayılarını günlük olarak açıklamayı bıraktı

00:08 26.12.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALÇin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldığı bildirildi.
Çin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verileri günlük olarak açıklamayı bıraktığını duyurdu.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugünden itibaren artık günlük bildirimlerin yapılmayacağını, salgına ilişkin verilerin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nce araştırma amaçlı paylaşılacağını bildirdi.
Komisyon, Hubey eyaletinin Vuhan şehrinde ilk salgının ardından, 21 Ocak 2020'den beri vaka, ölüm, hasta ve iyileşen sayılarını, vakaların kaçının yurt dışı, kaçının yurt içi kaynaklı olduğu, kaçının hastalık belirtisi gösterdiği, kaçının göstermediğini internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımladığı günlük brifing notları ile kamuoyuna duyuruyordu.
Ülkede kasım başında Kovid-19 politikasında benimsenen yön değişikliğinin ardından test zorunluluğunun kaldırılması vakaları tespit etmeyi zorlaştırırken, ölüm istatistiklerinin tutulmasında benimsenen yeni standartlar, virüse bağlı can kayıplarının büyük bölümünün kayıt dışı kalmasına yol açıyor.

Hastaneler ve morglarda yoğunluk artıyor

Salgın kontrol tedbirlerindeki ani değişim nedeniyle hastanelerde, kliniklerde, morglarda ve krematoryumlarda yoğunluk artarken, hayatını kaybedenlerin yakınları, ölenlerin son anlarında solunum zorluğu gibi bazı Kovid-19 semptomlarının görüldüğünü aktarıyor.
Test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından çok sayıda vakanın ve virüsün doğrudan veya dolaylı etkisinin olduğu ölümlerin test yapılmadığı için kayıtlara geçmediği tahmin ediliyor.
Ulusal Sağlık Komisyonu, 20 Aralık'ta Kovid-19 istatistiklerinin tutulmasına yeni standartların getirildiğini açıklamıştı. Buna göre, bundan böyle sadece virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliğinin sebep olduğu ölümlerin kayda geçirileceği, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde kronik hastalıklar veya kalp krizi gibi komplikasyonlardan hayatını kaybedenlerin istatistiklere dahil edilmeyeceğini bildirilmişti.
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
KORONAVİRÜS
Çin, sadece zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı ölümleri Kovid-19'dan sayacak
21 Aralık, 02:16
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