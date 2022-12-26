https://sputniknews.com.tr/20221226/cin-koronavirus-vaka-sayilarini-gunluk-olarak-aciklamayi-birakti-1065009889.html

Çin, koronavirüs vaka sayılarını günlük olarak açıklamayı bıraktı

Çin, koronavirüs vaka sayılarını günlük olarak açıklamayı bıraktı

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verileri günlük olarak açıklamayı bıraktığını duyurdu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T00:08+0300

2022-12-26T00:08+0300

2022-12-26T00:08+0300

koronavirüs

çin

çin halk cumhuriyeti

kovid-19

vaka

vaka sayısı

ölüm

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugünden itibaren artık günlük bildirimlerin yapılmayacağını, salgına ilişkin verilerin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nce araştırma amaçlı paylaşılacağını bildirdi.Komisyon, Hubey eyaletinin Vuhan şehrinde ilk salgının ardından, 21 Ocak 2020'den beri vaka, ölüm, hasta ve iyileşen sayılarını, vakaların kaçının yurt dışı, kaçının yurt içi kaynaklı olduğu, kaçının hastalık belirtisi gösterdiği, kaçının göstermediğini internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımladığı günlük brifing notları ile kamuoyuna duyuruyordu.Ülkede kasım başında Kovid-19 politikasında benimsenen yön değişikliğinin ardından test zorunluluğunun kaldırılması vakaları tespit etmeyi zorlaştırırken, ölüm istatistiklerinin tutulmasında benimsenen yeni standartlar, virüse bağlı can kayıplarının büyük bölümünün kayıt dışı kalmasına yol açıyor.Hastaneler ve morglarda yoğunluk artıyorSalgın kontrol tedbirlerindeki ani değişim nedeniyle hastanelerde, kliniklerde, morglarda ve krematoryumlarda yoğunluk artarken, hayatını kaybedenlerin yakınları, ölenlerin son anlarında solunum zorluğu gibi bazı Kovid-19 semptomlarının görüldüğünü aktarıyor.Test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından çok sayıda vakanın ve virüsün doğrudan veya dolaylı etkisinin olduğu ölümlerin test yapılmadığı için kayıtlara geçmediği tahmin ediliyor.Ulusal Sağlık Komisyonu, 20 Aralık'ta Kovid-19 istatistiklerinin tutulmasına yeni standartların getirildiğini açıklamıştı. Buna göre, bundan böyle sadece virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliğinin sebep olduğu ölümlerin kayda geçirileceği, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde kronik hastalıklar veya kalp krizi gibi komplikasyonlardan hayatını kaybedenlerin istatistiklere dahil edilmeyeceğini bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221221/cin-sadece-zaturre-ve-solunum-yetmezligine-bagli-olumleri-kovid-19dan-sayacak-1064816909.html

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