https://sputniknews.com.tr/20230216/turkiye-yaralarini-sarmaya-calisirken-natonun-gundemi-isvec-ve-finlandiya-yeri-ve-zamani-degil-1067125103.html

Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken NATO’nun gündemi İsveç ve Finlandiya: ‘Yeri ve zamanı değil’

Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken NATO’nun gündemi İsveç ve Finlandiya: ‘Yeri ve zamanı değil’

Türkiye’nin tarihinin en büyük doğal afetini yaşadığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı dönemde Ankara’ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T15:45+0300

2023-02-16T15:45+0300

2023-02-16T15:45+0300

görüş

türkiye

nato

deprem

mevlüt çavuşoğlu

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

recep tayyip erdoğan

antony blinken

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 11 gün geçmişken ‘dayanışma’ mesajıyla Türkiye’ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine dair mesajlar verdi. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Stoltenberg’in bölgede ziyaretler yapması da planlandı.Ankara’da Stoltenberg ve Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısında önce NATO ve müttefiklerin Türkiye’ye depremler konusundaki destekleri anlatıldı fakat ardından konu İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusuna geldi.Stoltenberg, “İsveç ve Finlandiya'nın politikalarının, Türkiye'nin endişelerini anlayan ve aynı zamanda bunları tanıyan adımlar olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da bu iki ülkenin adaylık başvurusunun onaylanmasının zamanının geldiğini düşünüyorum” derken Çavuşoğlu da İsveç ve Finlandiya'nın attığı olumlu adımları pozitif karşıladıklarını belirterek "Fakat özellikle İsveç'in bu Mutabakat Zaptı'nın ya da buradan kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi demek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Şu anda henüz daha istediğimiz somut adımları görmedik” cevabını verdi.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 19-20 Şubat'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Pazar günü deprem bölgesine gidecek Blinken, Pazartesi ise Ankara’da temaslarda bulunacak. Çavuşoğlu, Blinken'ın Türkiye ziyaretinin depremden önce 18 Ocak'ta Washington'a yaptığı ziyarette planlandığını açıkladı.Türkiye ile ABD arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Roma'da mutabık kaldığı stratejik mekanizma olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Elbette depremle ilgili verdikleri destek için kendilerine teşekkür edeceğiz. Bunları görüşeceğiz, ikili ilişkilerimizi de görüşeceğiz. Mutlaka İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri de gündeme gelecektir. NATO ile ilgili yani müttefikler arasında dayanışmanın arttırılması, ikili ve bölgesel konular, Ukrayna'daki savaş mutlaka gündeme gelecektir” dedi.‘Şu anda NATO’dan Türkiye ile dayanışma göstermesini bekliyoruz’Türk Dışişleri Bakanlığında önemli görevler almış ve Türkiye’nin eski Los Angeles Başkonsolosu Gülru Gezer, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemde ABD ve NATO’nun farklı gündemler ile Ankara’ya baskı yapmasının doğru olmadığını vurguluyor.Dış politika analisti Gezer, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:‘TBMM’de bir siyasi partinin bile İsveç’in katılım protokolü lehinde oy kullanacağını sanmıyorum’“İsveç sözde mutabakatı yerine getirdiğini söylüyor ancak fiiliyatta bunun böyle olmadığını görüyoruz” diye devam eden Gezer, şunları kaydetti:‘Madem sen NATO müttefikisin dayanışma içinde olduğunu göster’ABD ve NATO’nun Türkiye’ye uyguladığı bir diğer baskı da Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda oluyor. “Türkiye, İran meselesinde de BM Güvenlik Konseyi’nden alınmadığı sürece hiçbir üçüncü ülkenin yaptırımlarına katılmadı. Bu yönde Türkiye’nin ilkeli bir tutumu var, bu sadece Ukrayna krizi ile ortaya çıkan bir durum değil” değerlendirmesinde bulunan Gezer, şunları ekledi:

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türkiye, nato, deprem, mevlüt çavuşoğlu, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan, antony blinken