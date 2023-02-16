https://sputniknews.com.tr/20230216/cavusoglu-nato-makamlari-ilk-andan-itibaren-taleplerimizle-hizla-harekete-gecti-1067108453.html

NATO Genel Sekreteri ile görüşen Çavuşoğlu: Bazı bölgesel konuları da değerlendirdik

NATO Genel Sekreteri ile görüşen Çavuşoğlu: Bazı bölgesel konuları da değerlendirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu süreçteki dayanışma ve destek için teşekkür ediyorum. NATO makamları ilk andan itibaren taleplerimizle hızla harekete geçti... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T12:06+0300

2023-02-16T12:06+0300

2023-02-16T13:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

nato

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

jens stoltenberg

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, "Bu süreçteki dayanışma ve destek için teşekkür ediyorum. NATO makamları ilk andan itibaren taleplerimizle hızla harekete geçti. Bugün bazı bölgesel konuları da değerlendirdik. Ukrayna'daki savaş, tahıl anlaşmasının uzatılması, nükleer santraldeki durum da gündemimizde oldu. Öncelik değil ama İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecini de konuştuk" açıklamasında bulundu.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Bu aslında bizim ittifakımızın topraklarında NATO'nun kurulmasından bu yana en ölümcül, en korkunç felakettir" nitelemesinde bulundu.Stoltenberg sıcak karşılama için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek "İttifakımıza göstermiş olduğunuz güçlü şahsi taahhütten dolayı da teşekkür etmek istiyorum" dedi.Deprem felaketi sonrasında Türkiye'ye ve Suriye'ye dayanışma mesajları vermek için Ankara'da bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Bu aslında bizim ittifakımızın topraklarında NATO’nun kurulmasından bu yana en ölümcül, en korkunç felakettir. NATO adına en derin, en içten başsağlığı dileklerimi Türk halkına ve bu felakette hayatlarını kaybetmiş olan kişilerin ailelerine ve sevdiklerine iletmek istiyorum" diye konuştu.'İhtiyacınız olduğu anda NATO, Türkiye ile birlikte bulunmaktadır'Stoltenberg, Türkiye’deki ilk acil durum faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerin cesaretlerini de alkışladığını dile getirerek "NATO bu anlamda Türkiye ile dayanışma içinde bulunduğunu göstermek için burada bulunuyor. Bu hafta Bakanlar Komitesi toplantımızda bir saygı duruşunda bulunduk. İhtiyacınız olduğu anda NATO Türkiye ile birlikte bulunmaktadır" mesajını verdi.Depremin ertesi günü NATO Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nin bütün NATO müttefiklerine Türkiye'nin bu konudaki taleplerini ilettiğini hatırlatan Stoltenberg, bu aşamadan itibaren binlerce yardım ve acil arama kurtarma ekibinin farklı ülkelerce Türkiye'ye gönderildiğini ifade etti.Stoltenberg, Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri içerisinde itfaiyeciler, tıbbi uzmanların da bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti: "NATO müttefikleri desteklerini vermeye devam ediyor. Hollanda'dan, Norveç'ten, Birleşik Krallık'tan ve ABD'den sağlanan askeri uçaklar gece gündüz buradaki alana uluslararası yardımları iletmek için çalışıyor. Tabii ki tıbbi anlamda arama çalışmalarına oradan aktarılması gereken yaralılara yardımcı oluyorlar. Yine Arnavutluk, Kanada, Almanya birçok farklı finansal ve farklı yardım yöntemlerini kullanarak destek vermeye devam ediyor. Tabii ki NATO'nun bütün ülkelerinde vatandaşlarımız milyonlarca avroyu Türkiye'ye aktarmak için bağış kampanyaları düzenliyor. Bütün bunlar dayanışmamızın bir sembolü."Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Blinken'in ziyareti deprem öncesinde planlanmıştı. Öyle görünüyor ki pazar günü bölgeye gelecek daha sonra Ankara'ya gelecek. Pazartesi biz Ankara'da kendisiyle görüşeceğiz. Deprem konusunda desteği konusunda kendilerine teşekkür edeceğiz. Bu konuları ele alacağımız gibi bizim bir Stratejik Mekanizmamız var. İkili ilişkilerimizi görüşeceğiz, İsveç ve Finlandiya'nin NATO üyelikleri ve Ukrayna'daki savaş da mutlaka gündeme gelecektir."

https://sputniknews.com.tr/20230215/isvec-disisleri-bakani-billstrom-turkiyede-yasanan-felaketin-acisini-paylasiyoruz-1067069943.html

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nato, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, jens stoltenberg